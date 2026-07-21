Partido Nacional reclama la “remoción inmediata” de Negro ante el aumento de los homicidios

Tal como había adelantado el ministro del Interior, Carlos Negro, el boletín semestral de estadísticas criminales presentado este lunes marcó una suba de 6,6% en los homicidios en comparación con el primer semestre del año pasado.

En los primeros tres meses del año, la tendencia fue a la baja, con una reducción del 9,2% en los homicidios, por lo que el resultado del primer semestre estuvo marcado por las cifras de los tres meses siguientes, en particular las de mayo, cuando hubo 38 homicidios. Al margen de los homicidios, en el primer semestre se registró una baja en la mayoría de los delitos.

Presentados estos datos por el Ministerio del Interior, las reacciones de la oposición no demoraron. En un comunicado, el Partido Nacional (PN) manifestó que la gestión de Negro “ha estado caracterizada por la inoperancia, falta de autocrítica e improvisación”. Asimismo, el PN afirmó que el Plan Nacional de Seguridad Pública, “lejos de representar un cambio de rumbo”, en la práctica “ha quedado reducido a anuncios y promesas inconsistentes que no han tenido ningún impacto positivo en la realidad nacional”.

“El accionar del ministro del Interior no ha estado a la altura. Esto ha sido por su falta de liderazgo, de conducción y su insuficiente respaldo a la Policía, que está trabajando bajo las órdenes de un jerarca ausente, errático y debilitado”, expresó el PN. Como conclusión, el PN reclamó al presidente Yamandú Orsi “la remoción inmediata del doctor Carlos Negro ante el fracaso de su gestión en el Ministerio del Interior”.

En diálogo con la diaria, Nicolás Martinelli, senador suplente del PN y exministro del Interior, dijo que “había varias luces amarillas” que advertían sobre los resultados del primer semestre. Martinelli sostuvo que el ministro hizo “comparaciones antojadizas” cuando calificó los números del primer trimestre como una tendencia a la baja “histórica desde la salida de la pandemia”, dado que la cifra de un trimestre es “muy parcial” y “puede cambiar, como pasó ahora, de un trimestre a otro”. Por lo tanto, sostuvo, “no conviene hablar de bajas históricas como él quiso mostrar”.

En la misma línea que Ojeda, Martinelli consideró que Negro “carece de liderazgo” y “hay un ministerio que está fracturado”. Señaló que el ministro está “aislado completamente del diálogo político” y, al mismo tiempo, no tiene “respaldo electoral, porque es un ministro que no tiene sector dentro del Frente Amplio”. En ese marco, afirmó que en términos políticos es “muy difícil que, si él continúa, esto se pueda llegar a revertir”. “Si con todas esas alertas que aparecen en el camino no lo cambiás, lo que estás haciendo, básicamente, es bonomizarlo”, agregó.

Ojeda: Negro “es peor” que Bonomi

El diputado del Partido Colorado (PC) Gabriel Gurméndez afirmó en una rueda de prensa que el Plan Nacional de Seguridad Pública “no está funcionando” y apuntó directamente contra Negro: “Es un ministro que no está ejerciendo el liderazgo, que no está teniendo acciones, que no está presente”.

El senador del PC Pedro Bordaberry, en tanto, escribió en X que los datos confirman “el error de los cambios en la estrategia de lucha contra la inseguridad”. Al mismo tiempo, señaló que “es raro el informe” del Área de Estadística y Criminología Aplicada, ya que “elige años contra los que compararse”. En ese sentido, insistió en su propuesta de trasladar las estadísticas al Instituto Nacional de Estadística para “evitar el sesgo político”.

Por su parte, en declaraciones a Telenoche, el senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda, afirmó que Negro “es peor” que el exministro del Interior Eduardo Bonomi (2010-2020). “Al menos Bonomi tenía respaldo electoral; acá tenemos un ministro sin respaldo electoral, no conocido por la ciudadanía, que parece estar constantemente probando cosas que no funcionan, que inició una gestión diciendo que la guerra con el narco estaba perdida, que yo creo que no estaba perdida, pero la está perdiendo fuertemente”, expresó.