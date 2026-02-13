El líder del sector Vamos Uruguay y senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry presentó este miércoles un proyecto de ley para trasladar el área estadística del Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Estadística (INE).

La propuesta llega días después de que el senador colorado cuestionara a la actual administración por presentar datos que “una vez más recurren al negacionismo frenteamplista de la realidad”, en referencia a las cifras correspondientes al año pasado, que fueron divulgadas en una conferencia de prensa por el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, el también colorado Diego Sanjurjo. Estas críticas provocaron el malestar de Sanjurjo, según consignó días atrás el semanario Búsqueda.

En concreto, Bordaberry propone crear dentro del INE la Dirección de Estadística y Criminología Aplicada, cuyo cometido central será “la producción, sistematización, análisis y difusión de información estadística y criminológica”, la cual, a su vez, servirá para “sustentar la toma de decisiones públicas, el control parlamentario y la rendición democrática de cuentas”.

En la iniciativa del senador colorado se establece que la nueva dirección del INE funcionará con un criterio de “neutralidad política” y, en ese sentido, dispone que su director “será designado exclusivamente mediante concurso público de méritos y antecedentes”, conforme a los procedimientos habituales del INE.

Asimismo, se establece que este cargo será ocupado por alguien con “formación académica sólida y experiencia comprobable en estadística, criminología, economía, sociología, ciencia de datos o disciplinas afines”, trayectoria que “deberá encontrarse debidamente certificada por universidades o instituciones de educación superior de reconocido prestigio académico”. Quien asuma este puesto, además, estará sujeto a un conjunto de prohibiciones, como, por ejemplo, integrar “órganos directivos de partidos políticos o agrupaciones de carácter político partidario”.

En la exposición de motivos, Bordaberry recurre a una cita de Alexis de Tocqueville, quien en su momento señaló que, “cuando los hombres carecen de medios para juzgar por sí mismos, terminan por confiar en impresiones vagas o en relatos interesados”. En palabras del legislador del PC, así “comienza la degradación democrática”, no por “la ausencia de elecciones”, sino por “la pérdida de un suelo común de verdad sobre el cual deliberar y decidir”.

Con relación a las cifras de los delitos, Bordaberry advierte sobre “la precariedad del marco normativo que regula actualmente” al AECA. El senador colorado critica, entre otras cosas, “la inexistencia de una ley específica que delimite sus competencias”, así como “el incumplimiento de estándares mínimos de transparencia activa en la difusión de criterios, procedimientos y resultados”.

En ese sentido, según Bordaberry, el proyecto permitirá “dotar a la función estadística criminal de un respaldo legal expreso y de un encuadre institucional claro” y fortalecer “la confianza pública en los datos producidos”.

Según Sanjurjo, “el INE en su momento descartó esta idea de plano”

En diálogo con la diaria, Sanjurjo señaló en primer lugar que la iniciativa de Bordaberry “no es una idea nueva”, ya que el pasaje del área estadística del Ministerio del Interior al INE fue discutida, por ejemplo, en la mesa interpartidaria sobre seguridad pública que sesionó en el período pasado.

“El tema es que ya en el gobierno anterior eso se terminó descartando, y el Frente Amplio en esta gestión también lo terminó descartando por las mismas razones, que es que no parece una medida conveniente ni desde lo operativo ni desde lo político institucional”, apuntó.

En cuanto a lo operativo, Sanjurjo señaló que el AECA elabora sus estadísticas con las bases de datos del Ministerio del Interior, por lo tanto, “lo que haría el INE, si fuera así, sería simplemente difundir o publicar las estadísticas que hacemos nosotros”. “O sea, sería como que el Ministerio de Interior hace todo un trabajo que luego el INE simplemente bajaría de una base de datos y publicaría”, agregó.

Esto, a su vez, no evitaría que “dentro de un año Pedro Bordaberry u otra persona de la oposición de turno pueda decir ‘está mintiendo, está maquillado’, porque, en realidad, el INE no haría nada más que simplemente publicar los datos que hace el sistema de gestión de seguridad pública”.

Sanjurjo comentó que “el INE en su momento descartó esta idea de plano, porque dijeron: ‘Che, a nosotros, que sí tenemos la confianza de la población, lo peor que nos podría pasar es que empecemos a dar datos que no podemos hacer nosotros, que hacen otros y que terminen criticándonos a nosotros [diciendo] ]que maquillamos los datos’”.

En definitiva, consideró que el planteo “es solo pérdida”. “Me sorprende un poco que el senador Bordaberry no nos haya preguntado a mí o a Andrés Ojeda, que estuvo en esa mesa interpartidaria, por qué se terminó descartando”, planteó Sanjurjo, quien en las últimas elecciones nacionales integró la lista 600 del PC, encabezada por el actual senador Robert Silva.

Según Sanjurjo, la mejor forma de disminuir la suspicacia en torno a las cifras de los delitos “no es, creo yo, tirando el problema al INE, sino exigiéndole a la clase política que, cuando haga críticas, sean críticas basadas en evidencia”.