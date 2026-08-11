Almagro sobre la posibilidad de recibir deportados de Estados Unidos: “Capaz que les estás resolviendo la vida a esas personas”

Sobre un eventual regreso a la política, el excanciller y exsecretario general de la OEA dijo que recibió “llamadas y mensajes” del Partido Colorado, pero que un retorno a hacer política en Uruguay “no está abierto”

El exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y excanciller durante el gobierno de José Mujica, Luis Almagro, está en Montevideo para participar en el Foro América Libre. Entrevistado por La mañana de la diaria, dijo que Uruguay está “como siempre”, lo que significa que “está bien”, en una región “muy dramática políticamente”.

Consultado con respecto al desempeño hasta el momento del gobierno encabezado por Yamandú Orsi, Almagro destacó el “espíritu de diálogo, la necesidad de abordar problemas, la capacidad de gestión” y que su trayectoria “ha estado siempre cerca de la gente”. Sobre la gestión de la política exterior, dijo que “están haciendo lo que pueden hacer” y, entre los logros de la cancillería, destacó haber concluido “definitivamente” el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea con la subsecretaria Valeria Csukasi como “voz cantante de un equipo fuerte”.

En estos momentos la política exterior está marcada por el diálogo entre el gobierno y la administración estadounidense para recibir a personas deportadas por Donald Trump. En esa línea, Almagro recordó que Mujica “priorizaba” la relación con Estados Unidos y optó por traer refugiados sirios y ex presos del centro de detención de Guantánamo.

“Capaz que les estás resolviendo la vida a esas personas y capaz que estás generando un vínculo que prioriza la relación con Estados Unidos”, dijo sobre los deportados. Agregó que el país “indudablemente necesita población”, y que si se piensa en un Uruguay con “mejores capacidades, mayores fortalezas de creación de riqueza y puestos de trabajo y nuevas dinámicas sociales y comerciales”, puede haber un “buen impacto trayendo gente”.

Por otro lado, en un marco de fricción regional que se materializó en una crisis diplomática entre Brasil y Argentina, el excanciller sostuvo que “ninguna división ideológica debe llegar a esa dinámica de insulto personal” y que Uruguay debe “llamar a la racionalidad permanentemente de todos los actores políticos latinoamericanos”.

Nicolás Maduro y Daniel Ortega

Para Almagro, la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por Estados Unidos a principios de enero “era muy previsible” luego del despliegue de fuerzas en la región y los “mensajes” que se emitieron por parte del gobierno de Trump: “El que cometió el error más grave fue Nicolás Maduro, que no entendió que eso venía en serio”, dijo. Evaluó que Maduro creyó que “el poder daba impunidad”, pero “el poder del dictador no es un poder soberano” y, en ese sentido, consideró que no puede argumentar que su encarcelamiento fue “un atentado a la soberanía”.

Consultado respecto de si Estados Unidos se equivocó al entrar en territorio venezolano para concretar la captura, Almagro respondió que no porque “un criminal tiene que enfrentar la Justicia” y, si hay forma de aplicarla, “eso se tiene que hacer” en función de que “ningún criminal que comete crímenes de lesa humanidad tiene derecho a la impunidad”.

Almagro también abordó los anuncios del copresidente de Nicaragua Daniel Ortega, en el sentido de que “no volverá a haber elecciones” en su país. Dijo que sintió “una gran pena” porque “no tuvo respeto por su propio legado”, ya que Ortega “tomó armas contra una dictadura, la derrocó y después entregó el poder en las urnas”, algo que era “único”, pero que él mismo lo “destruyó”.

Hubo “llamadas y mensajes” del Partido Colorado

En 2020, Almagro dijo que, de volver a la política, sería en el Partido Colorado (PC). Consultado al respecto, afirmó que “no hubo” un acercamiento del PC a su persona: “Estaba a miles de kilómetros. Había gente acá que estaba empapada en la realidad del país y que estaba trabajando en la realidad política del país permanentemente. Eso tenía más sentido a la hora de buscar liderazgos”, indicó.

Sin embargo, confirmó que sí recibió “llamadas y mensajes”, al tiempo que se integró como asesor en la Fundación Presidente José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez. Sobre las voces discordantes hacia su figura, sostuvo que “es obvio” que algunas personas se pudieran haber sentido “amenazadas en su posición o en sus posibilidades”. “Estoy lejos y tengo un par de trabajos, lo cual hace muy complicado un retorno en este momento a hacer política en Uruguay. Hoy esa posibilidad no está abierta para mí”, indicó.

Finalmente, respecto de su relación con el Frente Amplio, dijo que, al margen de amistades puntuales, la relación está rota, porque se trata de un partido que lo expulsó “sin derecho a defensa”. Sin embargo, afirmó que lo “entiende” porque “era una discusión difícil”, ya que en ese momento “el FA tenía posiciones todavía más condescendientes, fundamentalmente con las dictaduras de Venezuela y Cuba”, temas que lo distanciaron de la fuerza política.