Los homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre de 2026

Con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, este lunes se presentaron las cifras de los delitos del primer semestre de 2026. El gerente general del Área de Estadística y Criminología Aplicada, Diego Sanjurjo, informó que hubo 195 homicidios, 12 más que en el mismo período anterior, lo que supone un aumento de 6,6%.

Sanjurjo señaló que hay una “relativa estabilidad” en el delito, con excepción de la pandemia, y puntualizó que el pico más alto sigue siendo 2018, cuando se llegó a 224 en el primer semestre de ese año. Con relación a ese período, hubo 12,9% menos homicidios en este semestre.

Los homicidios bajaron en el primer trimestre del año con respecto al mismo período del año anterior y aumentaron en el segundo trimestre, particularmente, en mayo. Ese mes hubo 38 homicidios, el valor más alto del trimestre y el que concentra la mayor brecha frente al mismo mes de 2025, con nueve homicidios más.

Otro de los datos destacados fue que 74,9% de los homicidios en el primer trimestre se cometieron con armas de fuego, lo que implica un aumento de 11% con respecto al año pasado. “Hoy tres de cada cuatro homicidios en Uruguay se convierten con arma de fuego”, ejemplificó Sanjurjo.

En cuanto a la concentración de los homicidios por departamento, Montevideo tuvo 114 homicidios, 11 más que en el mismo semestre del año anterior. Por otra parte, Canelones registró el aumento absoluto más importante entre los departamentos del interior, ya que pasó de 17 casos en 2025 a 30 en el primer semestre de 2026. En cambio, en Durazno y Rivera hubo un descenso destacado (en el primer caso, se pasó de nueve a tres y, en el segundo caso, hubo un descenso de siete a uno).

En el caso de Montevideo, que es el departamento que registra la mayor parte de los homicidios del total nacional, los barrios donde hubo mayor cantidad son los de la seccional 18, que pasó de nueve en el primer semestre de 2025 a 20 en el mismo período de 2026, y abarca Villa García, El Monarca y Punta de Rieles, entre otros. También hubo un aumento en la seccional 16, que pasó de cuatro a 12 homicidios, y abarca la zona de Flor de Maroñas. En cambio, hubo descensos destacados en la seccional 17, que pasó de 26 a 14 homicidios –abarca Casavalle, el Borro, Marconi y Plácido Ellauri, entre otros–, y en la seccional 15, en los que hubo una baja de seis a dos –incluye la zona de Malvín Norte y la Unión–.

En el caso de los homicidios de niños, niñas y adolescentes, hubo un aumento de 33,3%, ya que en 2025 hubo seis casos y en 2026, ocho. En tanto, los homicidios en las cárceles bajaron 33% y pasaron de diez a siete.

Por otra parte, se registró un incremento en los heridos por arma de fuego, que pasaron de 596 a 640, lo que implica un aumento de 7,4%.

Homicidios vinculados al mercado de estupefacientes

Sanjurjo dijo en rueda de prensa que la primera interpretación de los datos es que las estrategias de policiamiento llevadas adelante por el Ministerio del Interior tuvieron resultados positivos en los últimos tres meses del año pasado y el primer trimestre de este año.

“Sin embargo, a partir de marzo, abril, mayo, en otras zonas aledañas de Montevideo y también en Canelones se ven aumentos. El gran problema que tiene esta área de política pública es que la delincuencia se adapta a veces a las estrategias. El aumento que vemos en el segundo trimestre está siendo analizado por la Policía Nacional y supongo que las estrategias que llevan adelante van a tomar en cuenta estos nuevos cambios”, señaló.

Consultado sobre el porcentaje de los homicidios vinculados al narcotráfico, Sanjurjo dijo que, por ejemplo, “en el departamento de Canelones, que se ve un aumento bastante considerable de los homicidios, casi 70% de esos homicidios está asociado de alguna forma u otra al mercado de estupefacientes”. “Hago esa consideración porque no son guerras entre bandas solamente, sino que son personas que son usuarias de drogas, que son asesinadas, o que venden drogas o también están, de alguna forma, asociadas con otros individuos, y a veces también son bandas que luchan entre sí por el territorio, pero es algo bastante más heterogéneo que simplemente bandas”, puntualizó.

Violencia basada en género y delitos contra la propiedad

El informe muestra un descenso en los femicidios entre el primer semestre de 2026 y el mismo período de 2025. Mientras que el año pasado hubo 12, este año hubo diez, lo que implica un descenso de 16,7%. Asimismo, los femicidios por parte de sus parejas o exparejas, que es otro tipo de medición del delito, fueron ocho, la misma cifra que el año pasado.

Por otra parte, hubo un descenso de 1,1% en las denuncias de violencia doméstica (se pasó de 21.675 en 2025 a 21.434 en 2026) y de 7,1% en los delitos sexuales (hubo 1.431 en 2026 frente a 1.541 en 2025).

Asimismo, el Ministerio del Interior informó que hubo una baja en los delitos contra la propiedad: las rapiñas bajaron 4%, los hurtos 7,5%, los vehículos hurtados 8,3%, los abigeatos 20% y los delitos de daños 7,1%. El único delito que aumentó fue el de las estafas y fraudes informáticos, que se incrementó 1,9%.