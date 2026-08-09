Hinchas de Cerro secuestraron un ómnibus de UCOT y sindicato resolvió hacer un paro hasta este lunes

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot-UCOT) resolvió hacer un paro hasta el lunes de mañana, luego de que un chofer fuera “secuestrado junto con el coche por parciales identificados como hinchas de Cerro”, informó el sindicato en un comunicado.

El incidente se dio luego del partido a las 11.00 contra Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo. Matías Costa, dirigente de Ascot, explicó a Montevideo Portal que el chofer circulaba sobre la curva de Tabárez en el Cerro cuando se subieron los hinchas y uno de ellos lo apuntó con un arma y le dijo que siguiera hasta el intercambiador Belloni.

Costa relató que además “iba una moto adelante, como escoltando al ómnibus, también apuntándolo, y además iba cortando todo el tránsito para que el ómnibus fuera de forma expresa”. El episodio duró aproximadamente 40 minutos hasta que los hinchas se bajaron del ómnibus.

En un comunicado, el sindicato señaló que no pueden “permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad” y advirtió que “la integridad física y la vida” de los trabajadores del transporte “no pueden quedar libradas a la suerte”. “No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar”, indicó el sindicato.