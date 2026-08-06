Caso Cardama: Fiscalía identificó como indagados a Javier García, Armando Castaingdebat, Fabián Martínez, y Damián Galó.

El fiscal especializado en Delitos Complejos subrogante de 1º turno, Gilberto Rodríguez avanza en la investigación del caso Cardama, e identificó a cuatro indagados en la causa, los ex ministros de Defensa Javier García, y Armando Castaingdebat, el exdirector general de Secretaría de Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, y el exdirector de Recursos Financieros de esa cartera Damián Galó, según informó El Observador.

Rodríguez, que estará a cargo del caso al menos hasta el 20 de agosto, realizó en los últimos días una serie de diligencias para avanzar en la investigación penal sobre la adjudicación para la construcción de dos patrullas océanicas al astillero español Cardama Shipyard, entre ellas pidió la remisión de todas las actuaciones de la comisión investigadora de la Asamblea General que estudia el caso y emitió oficios para obtener mayor información.

La denuncia fue presentada en octubre de 2025, luego de que desde el Poder Ejecutivo encontraran “fuentes indicios” de “estafa o fraude”. El caso fue denunciado luego de que ante el vencimiento del plazo para que Cardama renueve la garantía para respaldar el contrato, el Ejecutivo decidió ejecutar la garantía vigente y se encontró con que la empresa que emitió la garantía, Eurocommerce, no existía.

Como la sede de Eurocommerce supuestamente estaba en Londrés, el embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, fue hasta la oficina, pero se encontró con que en esa dirección funciona una inmobiliaria. En tanto en la página web de Eurocommerce figuraba como foto principal la fachada de un banco de Toronto, que había sido recientemente sancionado por actividades de lavado y narcotráfico.

Fuentes allegadas al caso, señalaron a la diaria que en las últimas semanas la Fiscalía recibió por parte del Ejecutivo el acta original, apostillada desde España, para mostrar que el documento entregado como garantía por parte de Cardama, primero en octubre de 2024 y luego el enviado vía mail en octubre de 2025, cuando el gobierno ya había definido la rescisión del contrato, fue adulterado.

Además, la causa cuenta con otras pericias, como la realizada por el Ministerio del Interior sobre los mails enviados y los documentos enviados por Cardama, que concluyeron que la renovación de la garantía presentada por Cardama fue falsificada.

Los indagados serán representados por el abogado Gustavo Bordes, aunque aún no está definido cuándo serán citados por la fiscalía. Bordes recién tomó contacto con la carpeta de investigación en los últimos días. García fue ministro de Defensa entre marzo de 2020 y marzo de 2024, cuando se definió la elección de Cardama para la construcción de las patrulleras y se firmó el contrato, mientras que Castaingdebat fue ministro entre marzo de 2024 y marzo de 2025, cuando se procesó la segunda garantía, se definieron las prórrogas para su presentación y se concretaron los pagos de las dos primeras cuotas de 8.2 millone de euros a Cardama.

Como responsable de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa en el período pasado, Galó fue sumariado en la investigación administrativa que realizó el Ministerio por omisión de un análisis financiero adecuado, falta de advertencias sobre riesgos económicos y repercusiones para el Estado uruguayo, gestión de las garantías y su “tolerancia ante incumplimientos contractuales”. Martínez, exdirector general de Secretaría, fue quien trabajó en el proceso de revisión de la constitución de las garantías y quien firmó la aprobación de las garantías que presentó Cardama para habilitar los pagos a la empresa española.