Conexión Ganadera: Justicia prorrogó prisión preventiva para Carrasco y Iewdiukow y domiciliaria para Cabral

La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, prorrogó las medidas cautelares dispuestas a los socios de Conexión Ganadera por 180 días, por lo que Pablo Carrasco, imputado por estafa y lavado de activos, permanecerá recluido en la cárcel de Punta de Rieles, Ana Iewdiukow, imputada por los mismos delitos, continuará en la cárcel de Florida, mientras que Daniela Cabral, que está imputada únicamente por el delito de estafa, seguirá cumpliendo prisión domiciliaria en el edificio Imperiale de Punta del Este.

En la apertura de la audiencia, que fue transmitida por el convenio entre la Asociación de la Prensa Uruguaya y el Poder Judicial, el fiscal especializado en Lavado Enrique Rodríguez dijo que se trata de “una de las investigaciones más complejas a nivel judicial que hemos desarrollado […] por el tipo de delito que se están investigando, la cantidad de personas que están siendo investigadas, la naturaleza de los hechos, el monto, la cantidad de damnificados, la cantidad de informes que se han realizado y que están pendientes” . Rodríguez dijo que la Fiscalía “no ha cesado” en su investigación del caso y puso como ejemplo la ampliación del interrogatorio sobre Cabral.

El abogado Juan Pablo Decia, que representa a cientos de víctimas, intervino para expresar su disconformidad con las herramientas con las que cuenta la Fiscalía para avanzar en la causa. Además, se refirió a la prisión domiciliaria de Cabral y planteó que está descontando condena en prisión domiciliaria, señalando que “pasaría la mitad de la pena en arresto domiciliario en Punta del Este”, en el caso de que fuera condenada con la máxima pena por el delito por el que fue imputada.

Decia recordó que en la audiencia anterior en la que se discutió una prórroga de medidas cautelares la defensa de Cabral, que llevan los abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sassón, anunciaron que modificaría el lugar de domicilio, pero finalmente no se concretó. “Hubiera sido un buen mensaje para todos”, señaló.

Sassón rechazó las declaraciones de Decia, en cuanto a que Cabral esté descontando pena en prisión domiciliaria. “Nuestra clienta hoy es inocente, va a transitar un proceso y tal vez esté cumpliendo una medida cautelar en un juicio en el que resulte inocente, si ya es culpable, no tiene sentido lo que estamos haciendo aquí”, expresó.

Por su parte, Donnángelo dijo que Cabral ha sido “víctima de hostigamientos, ha recibido mensajes con amenazas de muerte” y consideró que fue víctima de “una escalada organizada” que ocurrió “a pocos días de la audiencia y de manera tan sistemática”.

El abogado de Carrasco y Iewdiukow Jorge Barrera dijo que Carrasco “casi no puede caminar” y hubo seis autorizaciones para que fuera visto por un médico porque tiene que operarse de la cadera y las consultas fueron negadas por razones de seguridad, para “alguien que no puede dar dos pasos sin el apoyo de un bastón”.

“Uno empieza a decir qué entorpecimiento de la investigación podría ser distinto estando en una prisión domiciliaria de estar en prisión efectiva dadas las condiciones que posee y están acreditadas desde el punto de vista médico”, señaló Barrera, que agregó que no piden la prisión domiciliaria porque, de concederse y ser apelada, sería tratada por el tribunal en lo penal de cuarto turno, del que da por descontado que revocaría la decisión, por lo que definieron no pedir la domiciliaria “por razones de economía procesal”.

Barrera contó que Carrasco solicitó por razones de unificación familiar un traslado a la cárcel de Florida, donde está privada de libertad Ana Iewdiukow, pero le fue negada, bajo el argumento de que el beneficio está reservado para los condenados y no para los imputados. “Si estuviera condenado Pablo Carrasco, estaría en este minuto en la misma prisión que Ana, pero como no está condenado, sino que está procesado, entonces no puede ir al mismo centro de reclusión y además por la conmoción social que pudiera establecerse en el lugar de reclusión”, expresó.

El abogado dijo que con esa resolución el Estado da un mensaje claro, “acuerden una pena porque si no no tienen los beneficios que tiene una persona condenada […] si yo me doy vuelta y lo llamo a Enrique Rodríguez y le digo ʻhago un acuerdo abreviadoʼ, Pablo Carrasco va a ir con Ana Iewdiukow”.