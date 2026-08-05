Conexión Ganadera: Daniela Cabral apuntó a Jorge Cuñetti por falta de ganado

Cabral dijo al fiscal que el empresario rural movió 1000 cabezas de ganado con una guía denunciada como extraviada. Desde el entorno de Cuñetti señalan que fue el escritorio quien pagó una deuda con los animales prendados.

Durante sus declaraciones ante el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, la socia de Conexión Ganadera y viuda de Gustavo Basso dijo que el empresario Jorge Cuñetti movió unas 1.000 cabezas de ganado del escritorio Basso hacia su empresa, al dar explicaciones sobre por qué no pagó el préstamo que pidió al Banco República en 2022, por un monto cercano al millón de dólares.

Fuentes que participaron en la audiencia señalaron que Cabral dijo que ese préstamo –firmado por ella– fue otorgado dejando como garantía unos 1.300 terneros que le pertenecían, en condición de prenda flotante, es decir, sin la definición de qué animales son los que componen la garantía, pudiendo incluso sustituirlos siempre que se mantenga la cantidad.

Según Cabral, hay evidencia de que esos animales, que debían estar en el establecimiento El Prestigio en Canelones, hasta la muerte de su esposo –en noviembre de 2024– estuvieron en el campo, sin embargo, a principios de 2025 se registró un movimiento de ganado que explicaría por qué cuando el síndico llegó a ese campo, solo encontró 300 animales a nombre de Cabral.

La socia de Conexión Ganadera dijo que el movimiento detectado se realizó con tres guías, dos de 2025 y una de 2022 que había sido firmada por ella para un movimiento de ganado desde Rocha a Canelones, pero que estaba denunciada como extraviada. Los animales, físicamente, permanecieron en El Prestigio, pero pasaron a nombre de la empresa de Cuñetti.

Desde la defensa del empresario rural señalaron a la diaria que en los próximos días presentarán un escrito con las explicaciones del caso ante el fiscal Rodríguez y evalúan presentar una denuncia contra Cabral por dichos difamatorios.

Según señalaron, el escritorio Basso tenía una deuda cercana a los dos millones de dólares con Cuñetti, quien le prestaba servicio de alimentación y mantenimiento del ganado, y destacaron que fue desde el escritorio que decidieron pagar parte de esa deuda con ganado, que luego resultó que estaba prendado por el BROU. En cuanto a la guía extraviada, la operación se hizo con los datos que le enviaron del escritorio Basso.

Cuñetti comenzó su vínculo comercial con Gustavo Basso en 2018, con operaciones vinculadas a la venta de ganado en pie. En 2023 creó junto con Candelaria Basso, hija de Gustavo, la empresa Cuchilla de Silvera, dedicada a ferias rurales, que compró dos padrones de campo en Lavalleja por unos 750.000 dólares.

A fines de febrero el empresario rural declaró por algunos pagos realizados a su favor luego de la muerte de Basso, señalando que se trató del pago por la prestación de servicio de engorde de ganado para el escritorio Basso. En cuanto a la participación de Candelaria, en un 50%, en Cuchilla de Silvera, Cuñetti dijo que fue una asociación que iba a firmar Basso y a último momento le avisó que firmaría ella.

Cabral también declaró sobre otros asuntos como su actividad como titular de la tomadora Don Coraje, donde debía de haber más de 28.000 animales y el síndico no encontró ninguno. Según la socia de Conexión Ganadera, el ganado, en su mayoría terneros, fue vendido y el dinero –según sus dichos– estaba en Conexión Ganadera hasta la muerte de Basso, algo que intentarán demostrar con documentación bancaria. Otro de los temas por los que fue consultada Cabral, que en todo momento planteó que solo firmaba lo que su marido le indicaba, fue la entrega de un cheque por 260.000 dólares contra una cuenta que había sido cerrada. Cabral dijo que el cheque lo emitió para cambiar otro que Basso había firmado y para facilitarle al proveedor el cobro, antes de que se le notificara que su cuenta había sido cerrada.