Conexión Ganadera: Daniela Cabral declaró en Fiscalía sobre la entrega de un cheque por 260.000 dólares

Sobre las 13.00 de este viernes, Daniela Cabral, socia fundadora de Conexión Ganadera, llegó a la sede de la Fiscalía de la calle Cerrito, conducida desde Punta del Este, donde cumple prisión domiciliaria.

Cabral declaró por casi seis horas ante el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, contando un corte que debió realizarse ante una falla técnica en una de las tablets que estaban utilizando para registrar la audiencia.

Según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso, en la audiencia se trataron tres temas: la actividad de Cabral como titular de la tomadora de ganado Don Coraje, la denuncia que hizo el Banco República (BROU) por presentar como garantía ganado inexistente y la entrega de un cheque por 260.000 dólares.

En cuanto a la actividad de Don Coraje, que fue calificada por la Justicia de Concurso como “una pantalla societaria” dado que la empresa no existe como tal, el fiscal Rodríguez preguntó por los contratos firmados, unos 127, y la obligación que asumió Don Coraje de administrar en sus campos de 200 hectáreas unos 28.000 animales, 30 veces más de lo que puede contener ese campo. Además, en los registros del Ministerio de Ganadería solo figuran algunas decenas de animales hasta 2021 y cuando el síndico Alfredo Ciavatone ingresó al establecimiento ubicado en Florida, no encontró ningún animal.

Otro de los puntos indagados por el fiscal fue la denuncia realizada por el BROU, debido a que Cabral pidió un préstamo de más de un millón de dólares, poniendo como garantía los animales que supuestamente estaban en el campo de Don Coraje.

Según supo la diaria, Cabral mantuvo la posición de negar su conocimiento sobre el negocio y remitirse a cumplir con lo que se le pedía por parte de su esposo fallecido, Gustavo Basso, aunque la defensa se comprometió a presentar documentación que le quita responsabilidad en los puntos que se investigan. Además, el fiscal tiene previsto convocar a declarar a una persona que fue mencionada por Cabral en el marco de la investigación por la entrega de un cheque de 260.000 dólares, cuyas circunstancias se desconocen.

La declaración podría ser la antesala de una ampliación de la imputación contra Cabral, que fue imputada el 17 de julio de 2025 por un delito de estafa. Por las acciones de Don Coraje, podría imputársele un delito de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia, tal como pidieron los abogados que denunciaron la acción de la empresa fantasma, Juan Pablo Decia, Santiago Alonso y Graciana Abelenda, mientras que por la denuncia del BROU podría imputársele un delito de falsificación ideológica por un particular, previsto en el artículo 329 del Código Penal.

En diálogo con la diaria, el abogado Rodrigo Rey, que representa al responsable de la tomadora de ganado Pasfer, Maximiliano Rodríguez, señaló que participó de la audiencia por entender que podría aportarle “información de calidad sobre el funcionamiento y diseño del negocio, presuntamente fraudulento”.

Rey subrayó que Rodríguez “es un outsider, un extraño completo al esquema que se investiga”, por lo que recalcó que la defensa va a sostener su inocencia durante el juicio. “Tanto el modus operandi como las lógicas implícitas en los negocios y los contratos que implican el universo Conexión Ganadera no tienen nada que ver con Maximiliano Rodríguez en su diseño, participación y captación de inversores”, expresó.

Consultado sobre el inicio de la prisión domiciliaria nocturna de Rodríguez que comenzará este sábado, Rey dijo que su cliente es el primero en recuperar la libertad y asoció la decisión de la Justicia a la participación en los hechos. Rodríguez, que fue imputado por falsificación ideológica y apropiación indebida, obtuvo la prisión domiciliaria nocturna en función de que la jueza Diovanet Olivera consideró que ya estaban tomadas las declaraciones necesarias para dirimir su caso en un juicio y atendiendo el requerimiento del imputado de acceder a un trabajo para pagar las obligaciones generadas por el caso.