Un adolescente de 19 años fue asesinado en la puerta de un hogar del Inisa

Un adolescente de 19 años fue asesinado en la puerta del exhogar Burgues, en avenida Burgues y Luisa Luisi, en el barrio Atahualpa. El joven, que cumplía pena en régimen de semilibertad, fue baleado sobre las 20.30 del martes, cuando regresaba de una salida.

Los atacantes lo estaban esperando y le dispararon cuando llegó en un auto proveniente de Paso de la Arena. La víctima fue herida de bala en el pecho y en una pierna y murió en el lugar, donde se encontraron 23 casquillos.

La fiscal de Homicidios de 2° turno, Mirta Morales, pidió un relevamiento de las cámaras de la zona, además de contar con las pericias que Policía Científica realizó en la escena del crimen. Según informó Subrayado, Morales pidió la incautación de los celulares de los otros internos de ese hogar del Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente para continuar con la investigación.

En un comunicado de prensa, publicado este martes, el Sindicato del Instituto del Niño y el Adolescente expresó su preocupación por el hecho, al que calificaron como “sin precedentes”. “Este joven estaba a punto de recuperar su libertad; había salido haciendo uso del régimen especial que el Poder Judicial determina para algunos jóvenes que transitan una privación de libertad por haber cometido una infracción a la ley penal”, se señala en el comunicado.

Por otra parte, señalaron que las balas impactaron contra el portón del centro y agregaron que “si del otro lado de ese portón hubiera habido un trabajador o algún otro joven de ese centro, hubiéramos lamentado más pérdidas de vidas humanas”.

“Sentimos la necesidad de comunicar nuestra enorme preocupación como colectivo de trabajadores y trabajadoras, pero también como integrantes de una sociedad que está cada vez más convulsionada y atravesada por hechos de extrema violencia como el que estamos lamentando”, agregaron, y reclamaron medidas para “preservar la vida de jóvenes y de los trabajadores”. “Nada hay más preciado que la vida humana, por tanto no se pueden escatimar recursos para protegerla”, agregaron.