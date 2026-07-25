Daniela Cabral figura como deudora de Conexión Ganadera por 15 millones de dólares

Daniela Cabral durante una audiencia sobre Conexión Ganadera, el 17 de julio de 2025, en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez.

El próximo viernes la socia de Conexión Ganadera, Daniela Cabral, será conducida desde el apartamento del edificio Imperiale en Punta del Este, donde cumple prisión domiciliaria desde el 17 julio de 2025, hasta la sede de la fiscalía de la calle Cerrito para declarar ante el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez.

La viuda del socio fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, está siendo investigada por su rol como titular de la tomadora de ganado Don Coraje, un establecimiento rural de 200 hectáreas ubicado en Florida, que figura en 127 contratos con la firma de Cabral. En esos contratos Don Coraje se hace cargo del proceso productivo del supuesto ganado en el que invertían los ahora damnificados. Según esos documentos, debería haber 28.213 cabezas de ganado en ese predio –unas 30 veces más de lo que permite el tamaño del campo–, pero el síndico Alfredo Ciavatone no encontró ningún animal, y no existe ningún registro de ellos en el Sistema Nacional de Información Ganadera desde 2021.

Además, Don Coraje no existe como sociedad comercial. Según definió el Tribunal en lo Civil de 7º turno, cuando en mayo se pronunció sobre la pertinencia de suspender el concurso de la herencia de la familia Basso, “no hay un solo documento” que muestre que Don Coraje es una sociedad, por lo que consideró que, al firmar por Don Coraje, Cabral actuaba como empresaria “utilizando una pantalla societaria, que no queda muy claro si es civil o comercial” porque firmaba “Don Coraje SC”.

“Es posible afirmar que Cabral asume una actividad de intermediación comercial de ganado porque se obligaba a tomar el ganado para ofrecerlo en consignación a Conexión Ganadera, integrada por su marido, Gustavo Basso, de custodiarlo y de garantizar el cumplimiento del contrato”, señala esa sentencia.

El argumento utilizado por la defensa de Cabral para retener la herencia de Gustavo Basso fue que la tomadora de ganado no es responsable por las inversiones que captaba Conexión Ganadera, por lo que su rol se limitaba a prestar el servicio de cuidar ganado.

La maniobra fue denunciada por los abogados Santiago Alonso, Graciana Abelenda y Juan Pablo Decia, que pidieron al fiscal Rodríguez que amplíe la imputación de Cabral por un delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia. En caso de que el fiscal aceptara pedirle a la jueza Diovanet Olivera la ampliación de la imputación por el delito de lavado, deberá pedir el cambio de medida cautelar para que Cabral vaya a prisión efectiva, tal como lo dispone el artículo 224.3 del Código de Proceso Penal.

“La Sra. Daniela Cabral habría participado de la maniobra completa en un rol más que activo si consideramos su calidad de socia de la administradora, Conexión Ganadera, y tomadora durante un período superior a los diez años asumiendo obligaciones por unos 6,75 millones de dólares bajo una razón social inexistente que no gestionaba el ganado que surge de los contratos”, señalaron los abogados de varios damnificados en la denuncia presentada en marzo de este año.

En el documento presentado por el síndico la semana pasada, al que accedió la diaria, Cabral figura como deudora de Conexión Ganadera por su actividad en Don Coraje, por unos 15,2 millones de dólares.

La denuncia del BROU y el remate del apartamento de Punta del Este

Por otra parte, el fiscal Rodríguez indagará a Cabral por la denuncia presentada meses atrás por el Banco República (BROU), por la que la viuda de Basso podría ser imputada por un delito de falsificación ideológica por un particular, previsto en el artículo 329 del Código Penal, que prevé penas de hasta 24 meses de prisión para quien, “con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia”.

La denuncia realizada por el BROU fue motivada porque Cabral pidió un préstamo de poco más de un millón de dólares que fue otorgado, poniendo como garantía los animales que supuestamente había en el campo de la estancia Don Coraje. Por una maniobra similar fue imputado el representante de fútbol Maximiliano Rodríguez, quien, con animales de Conexión Ganadera que no existían, garantizó préstamos por unos 3,5 millones de dólares del BROU, el BBVA y el Scotiabank. En el caso de Rodríguez se le amplió la imputación que ya tenía por apropiación indebida y falsificación ideológica y se le otorgó, a partir del 1º de agosto, prisión domiciliaria nocturna, revisable al 29 de noviembre.

A todo esto, en el proceso de concurso quedó habilitada la continuidad de la liquidación de bienes de la familia Basso y desestimado por el Tribunal de Apelaciones el recurso presentado por la familia. De esa forma, el apartamento del edificio Imperiale, valuado en 870.000 dólares, donde Cabral cumple prisión domiciliaria, podría ser vendido por el síndico, algo que es de interés en el proceso en busca de preservar el activo de la herencia, al evitar los costos de mantenimiento, unos 70.000 pesos mensuales de gastos comunes, además de la contribución inmobiliaria. El apartamento se encuentra en un décimo piso y tiene 157 metros cuadrados con derecho exclusivo sobre dos terrazas. Basso lo adquirió en noviembre de 2012.

En noviembre de 2025, el juez de Concurso, Leonardo Méndez, había definido el remate del apartamento, por lo que notificó a la Fiscalía para que considerada acordar otro lugar para cumplir prisión domiciliaria. Sin embargo, ese proceso fue suspendido por un recurso de apelación que presentó la familia Basso, que finalmente fue desestimado.

El matrimonio –que tenía separación de bienes– adquirió en 2010 un apartamento de 70 metros cuadrados en 25 de Mayo y Juncal, cuyo valor se estima en 65.000 dólares. En 1995 adquirieron una estancia en la localidad de Goñi, en Florida, valuada en 3.181.000 dólares. También posee el 50% de un apartamento en Colonia y Rondeau valuado en unos 65.000 dólares.

Además de Cabral, durante agosto declararán ante el fiscal Rodríguez otros tomadores de ganado vinculados a Conexión Ganadera y mandos medios de la empresa, entre ellos, volverán a declarar el gerente operativo de Conexión Ganadera, Rodolfo Flores, y Diego Quiroga, responsable de la trazabilidad del ganado.

Entre los tomadores de ganado que declararán en esta etapa se encuentran los responsables de MCO AGRO, que figura con 13.475 animales, Dionisio Larregui con 1.523, el Alfarfar con 1.471 y Agneu con 7.418 cabezas de ganado tomadas a consignación de Conexión Ganadera.