Un niño de 12 años fue asesinado en Parque Rodó

El hecho ocurrió sobre la una de la madrugada de este viernes en la rambla del Parque Rodó, en la zona del Teatro de Verano, donde se estaban realizando picadas clandestinas. Los atacantes abrieron fuego contra una familia e hirieron de muerte a un niño de 12 años, mientras que otros cuatro varones, de 14, 22, 26, 30 y 54 años, resultaron heridos.

El niño fue traslado al Hospital Pasteur, donde se constató su fallecimiento, mientras que los otros heridos permanecen internados allí y en otros centros asistenciales, algunos en grave estado.

La principal línea de la investigación, que lleva adelante el departamento de Homicidios, es que se trata de una venganza por el quíntuple homicidio ocurrido el viernes 10 de julio en El Monarca, donde fueron acribillados un hombre de 28 años, una mujer de 32, dos jóvenes de 18 y una adolescente de 14, pertenecientes a la banda Los Suárez, que vivía en Villa Española y hacía un año se habían mudado a la zona de Villa García por las disputas con Los Albín.

El niño que murió y otras de las personas que resultaron heridas pertenecen a la familia Puglia, aliada a Los Albín en el marco de la disputa por narcotráfico y venganzas familiares entre Los Suárez y Los Albín de Villa Española.

La disputa entre las dos familias, que vivían a dos cuadras de distancia en Villa Española, lleva varias décadas de enfrentamientos y tuvo un pico de intensidad luego del 30 de noviembre de 2023 cuando, fue asesinado Ezequiel Barrios Suárez, de 21 años. El 18 de enero de 2024, la víctima fue un niño de 8 años, hijo de Gustavo Albín, atacado en Malvín Norte.