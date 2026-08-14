La Fiscalía investiga posible femicidio en Piedras Blancas

La fiscal especializada en Homicidios de 4° turno, Silvia Naupp, investiga el homicidio de Lucía, una joven de 24 años, que fue atacada mientras caminaba con su madre y su padrastro en Teniente Galeano y Lorenzo Batlle Pacheco, en la zona de Piedras Blancas.

El ataque ocurrió poco antes de las 6.00, cuando caminaban hacia una parada de ómnibus y un hombre comenzó a dispararles. El padrastro de la joven, que estaba armado, respondió a los disparos y también resultó herido. La joven fue trasladada primero a la policlínica de Capitán Tula, con una herida de bala en la pelvis, y luego fue derivada a otro centro asistencial, donde falleció. Antes de morir, la joven llegó a decirle a la policía que estaba siendo perseguida por su expareja, que estaba cumpliendo condena por homicidio en el Penal de Libertad.

La familia de la joven estaba sufriendo ataques al menos desde mayo de este año. El 24 de julio, una hermana de la víctima declaró a Telenoche que fueron atacados con una bomba molotov y varias veces recibieron disparos de arma de fuego contra la fachada de la casa, además de ataques a los vehículos del lugar. También denunció seguimientos realizados con vehículos, y advirtió que pidió en varias oportunidades a las autoridades contar con algún tipo de custodia pero nunca se les asignó.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Si bien están trabajando sobre varias líneas de investigación, una de las hipótesis es que se trate de un femicidio encargado por su expareja. En el lugar del hecho encontraron nueve casquillos de bala. Además, esperan el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para dar con el autor material del hecho.