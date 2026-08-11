La Policía investiga una balacera en la zona del Hospital Maciel

El hecho ocurrió al mediodía del martes en Guaraní y 25 de Mayo, cerca de la puerta de la emergencia del Hospital Maciel, donde se escucharon varias detonaciones. En el lugar del tiroteo se encontraron 12 vainas; algunos de los disparos impactaron contra vehículos y, por el momento, no se registraron heridos.

Según la información brindada por testigos, un hombre bajó de un Renault Kwid azul y comenzó a disparar contra dos personas que caminaban por la calle Guaraní. Las víctimas lograron escapar y el atacante fugó en el auto que luego fue encontrado en Ascasubi y Emilio Romero, en la zona de La Teja.

La Policía siguió el recorrido de los atacantes a través de las cámaras de videovigilancia y pudo captar que en La Teja abordaron un Volkswagen eléctrico que finalmente abandonaron en la zona de Los Bulevares, según informó Subrayado.

.