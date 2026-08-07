La Justicia condenó al Estado a indemnizar a unos 300 extrabajadores de Casa de Galicia

La jueza María Eugenia Ferrer dispuso que correspondía aplicar la ley vigente al cierre de la mutualista, que tiene un tope por haberes laborales impagos de unos 17.000 dólares por persona.

La jueza de lo Contencioso Administrativo, María Eugenia Ferrer, condenó al Banco de Previsión Social (BPS) a pagar adeudos salariales a 298 extrabajadores de Casa de Galicia, con un tope de hasta 17.000 dólares cada uno, lo que implicaría un gasto de cinco millones de dólares, en el caso de que correspondiera a todos pagar el máximo permitido por ley.

Según explicó la magistrada en la sentencia, a la que accedió la diaria, la deuda se generó porque el BPS no abonó a los trabajadores créditos laborales impagos por Casa de Galicia, generados en los últimos dos años antes del cierre de la mutualista, que se decretó el 23 de diciembre de 2021.

Los demandantes reclamaron los haberes impagos al BPS en función de lo establecido en la ley que creó el Fondo de Garantía de Créditos Laborales (19.690), que en su artículo 6 plantea que el BPS garantizará el cobro de “sueldos o jornales generados en los seis meses inmediatos a la fecha de cese de pago o último salario abonado, licencias, aguinaldos, indemnizaciones por despido y un recargo del 10% por omisión de pago de los créditos laborales”.

Además, señalaron que luego de presentarse al BPS, el banco les asignó un número de expediente, pero nunca les pagó sin expresar los motivos. Meses después, en marzo de 2024, accedió a pagar parte de lo adeudado bajo la Ley 20.226, creada en diciembre de 2023 para pagar los créditos laborales de los extrabajadores de Casa de Galicia, que topea los pagos en 4.950 dólares.

Los demandantes señalaron que, al momento de ser decretado el cese de actividades –en diciembre de 2021–, la única norma vigente era la 19.690, que establece topes de 17.000 dólares y advierte que la nueva ley no puede desplazar el derecho adquirido cuando realizaron el trámite bajo la vigencia de esa ley.

Ante la Justicia, el BPS manifestó que correspondía pagar solo los créditos generados después del concurso –decretado en noviembre de 2021– y accedió a pagar parte de lo adeudado a través de la Ley 20.226, en convenio con alguno de los demandantes.

Para la jueza, corresponde pagar a través de la Ley 16.690 debido a que era la vigente cuando se generó el crédito. “La Ley 20.226 crea una situación más gravosa, más limitante para el cobro de créditos laborales, que es de imposible aplicación conforme el principio de irretroactividad de las leyes, en virtud que la situación ya se encontraba regulada”, señala la sentencia.

En cuanto a que el BPS debe pagar solo los créditos generados luego del concurso de Casa de Galicia, la jueza Ferrer cita jurisprudencia de un tribunal superior que plantea que ni la ley que estaba en vigencia en el momento del cese ni su decreto reglamentario distinguen si se trata de créditos posteriores o anteriores al concurso, por lo que entienden que debe asumirlos todos. “Donde no distingue el legislador, intérprete auténtico de la ley, no se puede distinguir”, señala el fallo.

El 23 de diciembre de 2021, la Justicia decretó el cierre inmediato de actividades en Casa de Galicia y dispuso la liquidación de sus bienes, luego de que dos meses antes Alberto Iglesias, el último director de la mutualista, se presentara voluntariamente a concurso, al no poder acceder a un crédito con el que preveía mantener la institución. En octubre de 2021 el Poder Ejecutivo decretó la intervención de la mutualista.

Luego de 34 días de investigación, los interventores concluyeron que existieron “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución” y en diciembre hizo una denuncia penal que culminó con la condena de Iglesias, por irregularidades vinculadas a la institución, diferentes a las que había mencionado la intervención, por las que fue absuelto.

El 8 de junio de 2022 el Círculo Católico compró el edificio de Casa de Galicia por unos 15 millones de dólares. Según datos del Ministerio de Salud Pública, el Círculo Católico fue la institución que más socios recibió tras el cierre de Casa de Galicia, con 18.000 nuevos socios y absorbió a unos 100 trabajadores no médicos y 40 médicos.