Perciballe recurrirá la decisión del Tribunal de Apelaciones de liberar a militar condenado por homicidio en dictadura

El Tribunal de Apelaciones de primer turno dispuso la absolución del militar retirado José Scaffo por el asesinato del militante del Partido Comunista Julián Basilicio López, quien murió a causa de torturas en el Grupo de Artillería 1 en 1976, informó El Observador. El tribunal consideró que el delito por el que fue imputado, que fue encubrimiento del homicidio, prescribió.

Perciballe dijo a la diaria que lo que pasaron por alto los ministros del tribunal es que existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que determina que el encubrimiento no prescribe en el caso de los delitos de lesa humanidad. Se trata de una condena contra Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del dictador Gregorio Goyo Álvarez, que dispuso una pena por los delitos de encubrimiento de privación de libertad en calidad de coautor por los casos de Gerardo y Gabriela Riet y María de los Ángeles Michelena, detenidos y torturados en La Tablada.

El fiscal dijo además que Scaffo debe ser imputado como coautor del homicidio muy especialmente agravado porque Basilicio López murió a consecuencia de torturas. Por esta causa, el 28 de julio de 2020 fueron procesados los militares retirados Nelson Heber Coitinho y Hugo Andrés Garciacela por un delito de homicidio especialmente agravado, tras comprobarse su participación en la detención y el interrogatorio del militante comunista.

Perciballe precisó que Scaffo era el segundo jefe y trabajaba en conjunto con los otros dos condenados. “¿Cómo el segundo jefe no va a ser responsable de lo que pasa en la unidad?”, se preguntó. “También en esto ya hay sentencia de la SCJ por el caso de Ivo Fernández, que admitió que el segundo jefe era responsable, o sea, que por todos lados hay sentencias favorables a la posición de la fiscalía”, señaló.