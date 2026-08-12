Rivera: desarticulan una red de estafas y condenan a 11 personas

Las maniobras fueron por un monto superior a los siete millones de pesos; perjudicaron principalmente a ANDA y al BPS.

Una investigación de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera permitió desarticular una red de estafas que defraudó por montos millonarios a la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) y al Banco de Previsión Social (BPS).

Las actuaciones se iniciaron a raíz de denuncias por maniobras fraudulentas contra el titular de una empresa de transporte que operaba en Rivera y contra algunos empleados. Según surge de la investigación, en el caso de ANDA el perjuicio económico alcanzó los 3.495.085 pesos uruguayos; 414.207 pesos fueron por préstamos de consumo y tarjetas. El fraude al BPS fue por 3.466.245 pesos e incluyó cobros indebidos de subsidios por desempleo, enfermedad y reintegros mutuales.

La causa judicial derivó en la condena de 11 personas. En una primera instancia, el principal responsable, un hombre de 43 años sin antecedentes penales, fue condenado con pena de prisión efectiva. Además, se dispusieron medidas para otros cuatro implicados: dos mujeres de 43 y 41 años que tampoco tenían antecedentes, un hombre de 58 años sin antecedentes y un joven de 29 años con antecedentes por estupefacientes.

Luego, el Juzgado Letrado de Rivera de segundo turno citó a la sede judicial a otros seis implicados para la audiencia de formalización. En esa instancia, se los condenó como autores penalmente responsables de un delito de estafa a la pena de 12 meses de prisión a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba.

En estos casos se trató de un hombre de 41 años con antecedentes por hurto, uno de 58 años con antecedentes por estupefacientes, uno de 36 años con antecedentes por hurto, y otros tres hombres de 28, 39 y 59 años, todos sin antecedentes penales. Tras el fallo, los condenados fueron fichados en la Policía Científica, notificados formalmente de las obligaciones a cumplir y luego fueron liberados.