Investigan a Coco Parentini por amenazas contra el ministro del Interior y la directora del INR

La fiscal de Flagrancia de primer turno, Graciela Perazza, investiga las amenazas realizadas por Erwin Coco Parentini contra el ministro del Interior, Carlos Negro, y la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche. Según supo la diaria, en la primera etapa de la investigación, la fiscalía buscará recolectar la mayor cantidad posible de evidencias sobre el hecho y después analizará las citaciones que correspondan.

Parentini es investigado por haber entregado una carta manuscrita de tres páginas con amenazas a las autoridades, similar a la que le incautaron en una requisa en 2022, dirigida al entonces ministro Luis Alberto Heber.

Esta vez, el exbarrabrava de Peñarol –quien cumple condena como autor intelectual del homicidio del hincha de Nacional Lucas Langhain, ocurrido en diciembre de 2019– advirtió a Negro que podría ser asesinado en un evento público y transformarse en el “Lara Bonilla de Uruguay”, con referencia al ministro de Justicia colombiano asesinado en 1984 por la organización de Pablo Escobar.

“Ya es personal, y como llegó al punto de dañar a mi familia, que es lo más sagrado que tengo, va a ser mutuo el ensañamiento suyo hacia mí y mío hacia usted”, manifestó Parentini en la carta que fue publicada por radio Carve. Parentini sostiene que el traslado desde el Penal de Libertad a la Unidad 25, en un régimen de aislamiento “sin ver el sol”, “sin tener salud mental” y “ningún tipo de distracción 24 horas encerrado”, perjudicó a su familia y particularmente a sus dos hijas, “lastimando su normal crecimiento”.

Parentini mencionó que Negro estaba siendo vigilado cuando inauguró los totems en Ciudad Vieja, cuando visitó una escuela de Cerrito, y señaló que no sería tan difícil “darle un tiro en la cabeza” mientras camina “entre cientos de personas en lugares públicos”, o “infiltrarse como un periodista y en vez de ponerle un micrófono y hacerle una pregunta, callarlo para siempre”.

“Cosas que se me ocurren con las herramientas y el lugar donde me tiene. Todo el dolor que usted está causando sobre mi persona y mi familia se le va a devolver”, señaló Parentini, quien dijo ser “parte de lo que ustedes perfeccionan en las cárceles”.

En cuanto a Juanche, la carta menciona que la Justicia accedió a un habeas corpus que le permitió ser trasladado al Penal de Libertad porque no pudo comprobar “las mentiras y falacias que el INR y la señora –si así se le puede llamar– Ana Juanche mintió sobre mi persona”. Parentini señaló que, tras esa decisión judicial estuvo 50 días en el Penal de Libertad y luego fue nuevamente trasladado en régimen de aislamiento a la Unidad 25. “El regalo para usted, Ana Juanche, es privado”, culmina la carta.

En noviembre de 2022, el fiscal de Flagrancia de noveno turno, Fernando Romano, archivó las amenazas de Parentini contra Heber, luego de corroborar que en vez de entregar la carta, como habría ocurrido esta última vez, fue incautada tras una requisa. “Sos de carne y hueso, por lo tanto, te cabe el plomo. No subestimes a los presos, como vos tenés inteligencia, nosotros también la tenemos”, señalaba la carta que también estaba dirigida al entonces director del INR, Luis Mendoza.