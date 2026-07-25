Yamandú Orsi participó en reunión con ministro del Interior y cúpula policial en Canelones

Se abordó la situación del asesinato del niño de 12 años en Parque Rodó y el incremento de los homicidios en el departamento canario.

El presidente Yamandú Orsi participó este viernes en una reunión con el intendente de Canelones, Francisco Legnani, el ministro del Interior, Carlos Negro, el comando de la Policía Nacional y la Jefatura de la Policía de Canelones. En el encuentro se habló sobre los operativos que se están desarrollando en la zona metropolitana.

En la reunión, que se realizó en un establecimiento policial ubicado en la ruta 5, se abordó la situación de la seguridad en general y, en particular, se habló del aumento de los homicidios en el departamento, informaron fuentes del Ministerio del Interior a la diaria. Según los datos de delitos del primer semestre del año, que se presentaron este lunes, Canelones registró el aumento absoluto más importante entre los departamentos del interior, ya que pasó de 17 casos en el primer semestre de 2025 a 30 en el mismo período de 2026.

Además, en el encuentro también se habló del asesinato de un niño de 12 años en el Parque Rodó. El hecho ocurrió sobre la 1.00 de este viernes en la rambla, en la zona del Teatro de Verano, donde se estaban realizando picadas clandestinas. Los atacantes abrieron fuego contra una familia e hirieron de muerte al niño, mientras que otros cinco varones, de 14, 22, 26, 30 y 54 años, resultaron heridos.

El niño fue trasladado al hospital Pasteur, donde se constató su fallecimiento, mientras que los otros heridos permanecen internados allí y en otros centros asistenciales, algunos en estado grave.

La principal línea de la investigación, que lleva adelante el Departamento de Homicidios, es que se trata de una venganza por el quíntuple homicidio ocurrido el viernes 10 de julio en El Monarca, donde fueron acribillados un hombre de 28 años, una mujer de 32, dos jóvenes de 18 y una adolescente de 14, pertenecientes a la banda Los Suárez, que vivía en Villa Española y hacía un año se habían mudado a la zona de Villa García por las disputas con Los Albín.

El niño que murió y otras de las personas que resultaron heridas pertenecen a la familia Puglia, aliada de Los Albín en el marco de la disputa por narcotráfico y venganzas familiares entre Los Suárez y Los Albín de Villa Española.

La disputa entre las dos familias, que vivían a dos cuadras de distancia en Villa Española, lleva varias décadas de enfrentamientos y tuvo un pico de intensidad luego del 30 de noviembre de 2023, cuando fue asesinado Ezequiel Barrios Suárez, de 21 años. El 18 de enero de 2024, la víctima fue un niño de 8 años, hijo de Gustavo Albín, atacado en Malvín Norte. Los Puglia también son de Villa Española y además tienen vínculos con bandas que operan en La Chancha (cerca de Punta de Rieles) y el Marconi.

En la tarde, Negro, en rueda de prensa, dijo que se trata de un “hecho, sin duda, trágico por el resultado final de la muerte de un niño”. “Estas noticias consternan y conmocionan a todo el país y, en particular, al Ministerio del Interior y a la Policía”, señaló.

El ministro también confirmó que el ataque es la consecuencia de “una serie de revanchas y retaliaciones entre grupos criminales de una zona” y que, en suma, es parte de una “cadena de venganzas que se inicia en 2023”.

Sobre la picada clandestina de vehículos en el Parque Rodó, Negro dijo que estaba “llegando al lugar un operativo policial prácticamente al mismo momento que ocurrieron los disparos”, y acotó que “el operativo era para disolver la cantidad de gente que había allí”.

El jerarca dijo que se desplegará “un operativo con todas las unidades de la Policía Nacional”, con el objetivo de “abordar la problemática de los homicidios, de la violencia, que fue analizada el miércoles, en la Guardia Republicana, por todo el comando ampliado de la Policía”.

Yamandú Orsi: “Es tristísimo y horrendo”

Antes de la reunión con las jerarquías policiales, y en el marco de la inauguración de un centro asistencial de la Corporación Médica de Canelones, Orsi habló en rueda de prensa y dijo que lo que aconteció en la rambla del Parque Rodó es “tristísimo y horrendo”. Consultado respecto de si el hecho está enmarcado en un enfrentamiento entre bandas, indicó que “podría ser una posibilidad”, pero, más allá del motivo, que le ocurra a alguien “adolescente, que tiene la edad de nuestros hijos”, por “estar ahí o por tener vínculos”, resulta “dolorosísimo”. Agregó que, “más allá de que en América Latina esto ya es un hecho más normal”, en Uruguay “no estábamos acostumbrados o no era nuestro estilo”, pero consideró que “los tiempos cambian” y que “hay que apretar cada vez más”.

En ese sentido, Orsi también respondió una consulta respecto de si es necesario modificar la política de seguridad y dijo que “siempre hay que cambiar”. Sin embargo, ante la solicitud del Partido Nacional por la “remoción inmediata” del ministro del Interior, reafirmó: “Cuando había otros ministros, en el gobierno anterior, yo tenía una posición y la mantengo. Cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional”.

A principios de esta semana se supo que los homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre de 2026 respecto del mismo período anterior. Para Orsi, las explicaciones “no pueden ser simples” y el combate tiene que ser “firme” y “cada vez más duro” al aplicar “cada vez más inteligencia, más tecnología y todo el respaldo a quienes trabajan todos los días en la calle” para “saber interpretar lo que está pasando”.

Dijo que el “control del territorio” es “la clave de estas cosas terribles que nos están pasando” y respondió que “por supuesto” que el gobierno está capacitado para enfrentar la problemática de la inseguridad, aunque reparó que lo que se decida “siempre es corregible”.

Oposición pide cambios en el Ministerio del Interior

La oposición cuestionó el accionar del gobierno respecto de la seguridad tras el asesinato del niño de 12 años. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo en su cuenta de X que “la tragedia de la pasada noche en pleno Parque Rodó debe representar un antes y un después”. “Aquí hay un error de las autoridades que debe tener consecuencias. La zona es epicentro de picadas. ¿Nadie vio las cámaras? ¿Nadie patrulla? ¿Nadie hace inteligencia? Había una aglomeración para una actividad clandestina y nadie hizo nada. Esa omisión permitió el accionar de las bandas. Se necesita otro liderazgo al frente del Ministerio del Interior”, apuntó.

El senador nacionalista Javier García escribió en su cuenta de X que el presidente debe tomar decisiones. “El problema ya no es [Carlos] Negro, es su responsabilidad. Vamos rumbo a un Estado fallido en seguridad”, señaló. También cuestionó las “excusas del gobierno” y dijo que “Montevideo es tierra de nadie y que las mafias le pasaron por arriba al ministro, que no tiene ni idea qué hacer. El respaldo del presidente revela falta de empatía con la sociedad y falta de ejercicio de mando”, acotó.

En tanto, el senador colorado Andrés Ojeda escribió en su cuenta de X que la situación “no da para más”. “Pensar que cuando nombramos a [Nayib] Bukele se horrorizan”, apuntó.