Inspección General del Trabajo derivó caso de trabajador rural fallecido durante una tormenta eléctrica a Fiscalía

Luis Puig dijo que es la cuarta denuncia que el organismo pone en conocimiento del Ministerio Público, que deberá determinar “si existió violación de la normativa”.

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) resolvió derivar a la Fiscalía el caso del trabajador rural de Cerro Largo que falleció durante una tormenta eléctrica, en el temporal que afectó a buena parte del país el jueves de la semana pasada.

Según informó en su momento Subrayado, el hombre, de 59 años de edad, murió tras ser alcanzado por un rayo mientras se desplazaba en la estancia en la que trabajaba, cerca de la localidad de Tupambaé. También falleció producto del impacto el caballo con el que trabajaba.

En una rueda de prensa, el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, explicó que luego de efectuar una serie de investigaciones primarias, el departamento que preside consideró pertinente trasladar el caso a la Fiscalía para que determine “si existió violación de la normativa” que pudiese haber desembocado en el siniestro, algo que dijo que no corresponde a la IGTSS.

Puig apuntó al Decreto 32/022, que regula el trabajo rural en la intemperie ante condiciones climáticas adversas, y cuyo primer artículo dictamina la suspensión de tareas potencialmente riesgosas ante “fenómenos meteorológicos adversos como lluvias, vientos, tormentas eléctricas u otros que por su magnitud comprometan la seguridad de los trabajadores rurales”.

Añadió que también se deberá analizar si “se violó la normativa en materia de Ley de Responsabilidad Penal del Empleador”. “Debemos ser muy claros: cuando existen situaciones de este tipo, y que derivan en accidentes graves o un accidente mortal, no estamos ante la presencia de una fatalidad, porque en realidad estamos en presencia de una mala organización del trabajo que no previó que el trabajador debía preservar su vida, su salud [y] su integridad física”, expresó.

Asimismo, explicó que si bien no existe un plazo establecido para el tratamiento del caso, el año pasado el MTSS acordó junto con la Fiscalía una serie de mecanismos que permiten “derivar las denuncias”. El jerarca subrayó que esta es la cuarta denuncia en lo que va del período y reiteró que la IGTSS entendió que era necesario cursarla, ya que involucra “un hecho muy grave”. “Se trata de la pérdida de la vida de un trabajador”, dijo, y acotó que de aquí en más será el Ministerio Público “quien investigue y quien dictamine”.

Por otra parte, consultado sobre las cifras de siniestralidad laboral esperadas para este año, el jerarca recordó que la IGTSS trabaja junto con el Banco de Seguros del Estado en la conformación de un observatorio que permita dotar de “mayor trazabilidad y mayor seguridad” a los datos. Asimismo, si bien no proporcionó los números a la fecha dado que aún están siendo procesados, recordó que hubo sucesivas reducciones tanto en el último trimestre de 2025 como en el primero de 2026, y vaticinó que probablemente también ese sea el caso para el segundo trimestre de este año.

“El año pasado hubo 42 accidentes mortales. Seguramente este año vamos a tener menos. Aspiramos a que haya menos a partir de un trabajo del Estado, empleadores y trabajadores, pero de cualquier manera las cifras reducidas a la mitad el último trimestre del año pasado son al día de hoy inaceptables. Por tanto, hay que seguir trabajando”, concluyó.