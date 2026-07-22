El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció estrategia para reducir los “focos de mayor violencia” en Montevideo y Canelones

El jerarca dijo que se buscará abordar “la movilidad de las bandas criminales, la lucha por los territorios y las venganzas”, que determinan “los ciclos de violencia”

El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió este miércoles con el comando ampliado de la Policía Nacional y, posteriormente, en una conferencia de prensa anunció que se combinarán estrategias para reducir los “focos de mayor violencia”, que se encuentran concentrados en la zona metropolitana y en Canelones.

El jerarca hizo estos anuncios luego de que se hicieran públicas las cifras de los delitos del primer semestre del año, que muestran un aumento de los homicidios del 6,6% respecto del mismo período del año pasado. Además, en los datos publicados por la Área de Estadística y Criminología Aplicada se indicó que la concentración de los homicidios estuvo en Montevideo (114 de un total de 195) y que en Canelones se registró el aumento absoluto más importante entre los departamentos del interior, ya que pasó de 17 casos en el primer semestre de 2025 a 30 en el mismo período de este año.

Negro explicó que la estrategia busca abordar “la movilidad de las bandas criminales, la lucha por los territorios y las venganzas”, que “determinan ciclos de violencia como el que venimos abordando en estos últimos días, que se han dado principalmente focalizados en la zona de Montevideo, el área metropolitana y Canelones”. En ese sentido, explicó la “combinación de las estrategias va a estar dirigida precisamente a los focos de mayor violencia que se encuentran concentrados en la zona metropolitana y la capital del país”.

También dijo que uno de los puntos abordados en la reunión consistió en diseñar una “redistribución de recursos, tanto materiales como humanos, para abordar las problemática en las zonas más comprometidas por la violencia”. En ese sentido, Negro destacó que se suman otros aspectos, como la utilización de vehículos blindados para el patrullaje, que comenzarán a usarse el próximo viernes, y el decreto para regular las armas y municiones, que será enviado al Poder Ejecutivo a la brevedad.

Por otra parte, el ministro destacó que se buscará crear a la brevedad las dos cárceles de máxima seguridad que fueron anunciadas por el presidente Yamandú Orsi en el discurso del 2 de marzo. Puntualizó, asimismo, que en el Ministerio del Interior están “ocupados en acelerar los trámites para la construcción”.

Otro de los aspectos que se abordaron en el encuentro fue la necesidad de establecer un “canal más intenso” de comunicación con la Fiscalía para que “los operativos de investigación, prevención y abordaje de los territorios sean de mayor eficiencia”.

Por otra parte, José Manuel Azambuya, director de la Policía Nacional, dijo que a “nivel estratégico y a nivel operacional” las unidades “van a estar abocadas” a “neutralizar las amenazas” que “puedan ir apareciendo” o se vayan “identificando”. “Esto es dinámico, hay una evaluación, hay focos que han ido concentrándose en la zona sur de Canelones y la franja norte de Montevideo”, señaló, y agregó que se trata de grupos que están “debidamente identificados”.