Fiscalía investiga a adolescente de 13 años por asesinato de su abuela de 81 años

El caso está siendo analizado por Hechos Complejos de la Policía; está previsto la realización de pericia psiquiátrica.

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La Fiscalía de Homicidio de 1º turno, a cargo de Sabrina Flores, investiga el asesinato de una mujer de 81 años, que recibió múltiples puñaladas este domingo en su domicilio. Su nieta de 13 años es la principal sospechosa del delito debido a que brindó distintos relatos sobre lo ocurrido.

Este domingo a las 16.30, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en San Martín y Aparicio Saravia, tras recibir “un llamado que alertaba sobre una persona lesionada en el interior de un apartamento”, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

“Al arribar, se encontraba en el lugar una adolescente de 13 años, quien manifestó haber escuchado gritos provenientes del interior de la vivienda y, al salir del baño, encontró a la mujer tendida en el suelo, solicitando ayuda a vecinos”, se agregó en el comunicado.

Desde el Ministerio del Interior informaron a la diaria que la adolescente brindó “varias declaraciones que se contraponen”. Según informó Subrayado, además de esa versión, la adolescente informó que la mujer se había herido a sí misma y luego dijo que recibió órdenes de asesinarla a través de un juego en línea.

El caso está siendo investigado también por Hechos Complejos de la Policía y este lunes se le iba a realizar una pericia psiquiátrica.