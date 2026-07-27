Alejandro Asteggiante fue designado como juez de Crimen Organizado de primer turno

Entre las causas que asumirá está la que investiga al exsenador Charles Carrera.

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La Suprema Corte de Justicia designó al juez Alejandro Asteggiante en la sede de Crimen Organizado de primer turno, en sustitución del juez Fernando Islas, quien fue designado como ministro de Tribunal de Apelaciones.

Asteggiante actuó en la causa que investigó y condenó en juicio abreviado al exasesor de seguridad de Presidencia, Alejandro Astesiano, la trama de los pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y el reexamen del Antel Arena, entre otros.

El magistrado será el responsable de continuar con el proceso de control de acusación de la causa que investiga al exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior Charles Carrera y la investigación en torno a la banda liderada por Ricardo Cáceres. La sede también tuvo a cargo las condenas por narcotráfico contra Luis Fernández Albín y Martín Mutio.

Antes de ser titular de sede penal en Montevideo, Asteggiante fue juez letrado suplente y juez de Ejecución y Vigilancia en Montevideo, juez de Paz en Tacuarembó, juez penal en Colonia del Sacramento y en la ciudad de Las Piedras.