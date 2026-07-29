Desarticularon una red de tráfico de drogas, armas y estafas que operaba desde la cárcel de Rivera

En el marco de la Operación Archipiélago hubo procedimientos en Rivera, Tacuarembó y dos unidades penitenciarias; hay tres detenidos y nueve reclusos a disposición judicial.

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La Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación y Apoyo Penitenciario desarticularon una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas, la venta de armas, la falsificación de documentos y la ejecución de estafas. La Operación Archipiélago se desarrolló tras cuatro meses de trabajo bajo la dirección de la Fiscalía de tercer turno de Rivera, a cargo de la doctora Alejandra Domínguez.

Durante el período de investigación, las autoridades enfocaron el trabajo en el ingreso de sustancias estupefacientes a la Unidad Nº 12 (Cerro Carancho). A partir de ese seguimiento, la Policía detectó la comercialización de armas y drogas en el departamento de Tacuarembó, así como estafas telefónicas ejecutadas por reclusos desde centros carcelarios del norte y del sur del país.

Las actuaciones derivaron en la conducción de nueve personas privadas de libertad desde la Unidad Nº 12 y la Unidad Nº 3 (Penal de Libertad), la detención de tres personas mayores de edad y la emisión de tres órdenes de requerimiento judicial. Una de las personas requeridas permanece recluida en una cárcel de Sant'Ana do Livramento, Brasil.

Allanamientos e incautaciones

En el marco de las intervenciones, la Policía ejecutó inspecciones en viviendas y celdas. En Tacuarembó, con el apoyo de la Brigada Departamental Antidrogas, los efectivos allanaron una finca utilizada como punto de venta. En el lugar incautaron pasta base y dinero en efectivo (pesos uruguayos, dólares y reales).

En Rivera capturaron a una persona y se incautaron 730 gramos de cocaína, 101.590 pesos uruguayos, 1.915 reales, cuatro teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, una camioneta y una motocicleta con matrícula brasileña.

Durante requisas en el Penal Libertad que se llevaron a cabo en el marco de este operativo, informaron las autoridades, se incautó pasta base, dos teléfonos celulares y tres cuadernos con anotaciones sobre las maniobras.

En esta organización había personas de Artigas, Tacuarembó y Rivera con diferentes antecedentes penales por delitos de rapiña, hurto, violencia privada, porte de armas y suministro de sustancias.

Cuatro de los indagados son reincidentes y tres son primarios. Todos permanecen bajo el régimen cerrado de reclusión sin acceso a sectores de comisiones, manteniendo a los primarios en un área separada del resto.

Las personas detenidas y los reclusos comparecerán en la sede judicial de Rivera para la instancia de formalización.