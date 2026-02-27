El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, culminó este jueves la última ronda de declaraciones en la causa que investiga estafa y lavado de activos en Conexión Ganadera. Este jueves declaró el empresario rural, Jorge Cunietti, socio de Candelaria Basso en la empresa Cuchilla de Silvera, dedicada a ferias rurales.

Cunietti, defendido por el abogado Juan Fagúndez, fue consultado sobre la participación de Candelaria, hija de Gustavo Basso, en la empresa Cuchilla de Silvera y en la compra de dos padrones rurales en Lavalleja por 750.000 dólares.

Según supo la diaria, Cunietti dijo que el vínculo comercial con Basso comenzó en 2018 por la venta de ganado en pie, y luego en 2023 crearon la empresa Cuchilla de Silvera y concretaron la compra del campo en Lavalleja para la operativa de la feria de ganado.

Consultado sobre la participación de Candelaria, que tiene un 50% de la empresa, Cunietti dijo que el vínculo siempre fue con Gustavo Basso y que cuando fue a firmar la creación de la empresa Basso le avisó que iba a firmar Candelaria.

Otro de los puntos indagados por el fiscal Rodríguez fueron las transferencias realizadas después de la muerte de Basso, por unos 380.000 dólares. Esas transferencias se concretaron entre el 16 de diciembre de 2024 y el 15 de enero de 2025. Cunietti recibió 300.000 dólares desde una cuenta de Basso y Cabral y 80.000 desde una cuenta de Basso, que había fallecido el 28 de noviembre de 2024. Según explicó, las transferencias corresponden a cheques que le había librado el escritorio Basso.

Cunietti dijo que en ningún momento de la operativa de Cuchilla de Silvera recibió ganado de Conexión Ganadera. En cuanto a la compra de un apartamento en Punta del Este por 565.000 dólares, en setiembre de 2023, Cunietti declaró que las transferencias que recibió de las cuentas de Gustavo Basso y Conexión Ganadera se debían al cobro de un servicio de engorde de ganado y presentó la facturación de ese servicio. Para concretar la operación, Cunietti pagó 15.000 dólares en efectivo y recibió 170.000 dólares de una cuenta de Gustavo Basso y 200.000 de una cuenta de Conexión Ganadera.