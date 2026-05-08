Próximo a las 22.00 de este jueves, un bebé recibió un impacto de bala en la cabeza tras un ataque a tiros en Malvín Norte y se encuentra internado en el CTI del hospital Pereira Rossell.

Según información del Ministerio del Interior (MI) a la que accedió la diaria, personal policial que patrullaba en las inmediaciones escuchó las detonaciones.

Tras acercarse a la zona, una mujer de 22 años de edad los abordó en la intersección de Mayor Juan A Dobrich y la calle 125 y manifestó que su hijo de seis meses estaba herido.

El niño fue trasladado al Pereira Rossell y se le diagnosticó “proyectil alojado intracraneano con lesión intercraneana en estado grave, aguardando neurocirujano”.

Por su parte, la Policía Científica se desplegó en el lugar para hacer los relevamientos correspondientes y fueron ubicadas ocho vainas calibre nueve milímetros. Telemundo indicó que, durante una balacera en la zona, una bala ingresó por la ventana de la casa donde estaba el menor.

También se le informó a la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno y, entre otras diligencias, dispuso que se le mantenga informada sobre el estado de salud de la víctima.

La Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAS) sistematiza casos relevados desde medios de comunicación. Detectó 66 menores afectados por armas de fuego en 2025: 49 heridos de bala y 17 asesinados.

Desde la organización confirmaron a la diaria que, en lo que va de 2026, llevan registrados 21 casos en total, incluido este nuevo episodio. El antecedente más inmediato es el de un adolescente de 17 años baleado en las piernas el pasado lunes en la zona de Nuevo París.

El Senado aprobó el proyecto para crear un comisionado parlamentario de infancias y adolescencias. El psicólogo Fernando Olivera, integrante de PIAS, dijo a este medio que se posicionan “a favor de crear institucionalidades en infancia que hoy no existen”, pero desde la organización plantean una defensoría de la niñez, que es “un poco más amplia”.

“Nos parece importante una figura de un comisionado parlamentario por las infancias y las niñeces. Después, en qué institucionalidad debe quedar, no lo sé, pero sí es una herramienta importante y muy bien utilizada en muchos países”, acotó.