La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, incautó un cargamento de contrabando que contenía alrededor de 4,5 millones de cigarrillos, lo que la vuelve “una de las mayores incautaciones de cigarrillos de la historia del país”.

Según consigna un comunicado emitido este miércoles por el organismo, los cigarrillos fueron decomisados tras detener un camión de matrícula argentina como parte de un control en la ruta, en José Enrique Rodó, en el departamento de Soriano. La DNA no ahondó en profundidad sobre el operativo, más allá de informar que sucedió “en las últimas horas” y que implicó la colaboración de la Jefatura de Policía de Soriano.

Añade que el conductor del vehículo intentó evadir a las autoridades, pero fue “interceptado a escasa distancia del punto de inspección”, y que no contaba con “documentación que acreditara el ingreso legal de la mercadería al territorio nacional”.

Fue así que se resolvió llevar adelante una “inspección más exhaustiva” del vehículo, que “fue trasladado al puerto de Montevideo para su análisis mediante escáner”. En total, se detectaron “112 bultos acondicionados en bolsas negras y encintadas” que contenían 4.460.000 cigarrillos de contrabando; 3.460.000 corresponden a la marca Gift y 1.000.000 a la marca 51. El cargamento, junto con el camión y el semirremolque, fueron tasados en 55.000.000 pesos (alrededor de 1.300.000 dólares).

La principal hipótesis que maneja la DNA es que el cargamento ingresó a nuestro país desde Argentina por el río Uruguay y que se lo acopió en algún lugar del litoral del país antes de ser enviado al área metropolitana para su comercialización.

Desde Aduanas indicaron que la Fiscalía Letrada de Mercedes de 1° turno dispuso la incautación de la mercadería y el vehículo. En tanto, el conductor “se encuentra detenido y a disposición de la justicia”.