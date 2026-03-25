Este miércoles, la Dirección Nacional de Aduanas informó sobre un procedimiento que derivó en la incautación de “32.256 unidades de perfumes en presunta infracción marcaria” por un valor estimado de 3.217.044 dólares.

Según reconstruyeron las autoridades aduaneras, el contenedor con las colonias provenía del puerto de Ningbo, en China, y llegó al puerto de Montevideo con 791 bultos declarados en un buque de Singapur. Al realizar el reconocimiento tras haber detectado “parámetros de riesgo”, se encontraron 553 cajas con perfumes que “presuntamente estarían simulando ser de las marcas Lattafa y Armaf”, consignó la misiva.

Desde Fiscalía se resolvió el bloqueo de la mercadería por infracción a la Ley N° 17.011 o “Ley de Marcas” y se está a la espera de las denuncias que presenten los estudios jurídicos en representación de las marcas originales.

Aduanas indicó que los perfumes árabes están caracterizados por comercializarse en cajas con el logo impreso, contar con un holograma en el empaquetado y tener la marca labrada en la base, características que no estaban presentes en los perfumes encontrados, además de que la mercadería no provenía de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Perfumes incautados, 25 de marzo de 2026 Foto: Aduana

“La manipulación de perfumes falsificados puede causar alergias, lesiones corporales, intoxicaciones, daños al sistema nervioso, problemas respiratorios y/o desbalances hormonales. Dichos productos suelen realizarse con materiales de bajo presupuesto, sin supervisión ni normas de calidad”, advirtieron.

El 23 de febrero, el puerto de Montevideo también fue protagonista de una incautación millonaria: se confiscaron 305.000 perfumes valuados en 16 millones de dólares en un contenedor que venía de China con destino a Asunción. En un balance de 2025, la institución aseguró que el año pasado se realizaron un total de 35 incautaciones de droga y —entre enero y noviembre— aproximadamente 5.000 decomisos de mercadería por un valor récord “que supera los 1.400 millones de pesos”.