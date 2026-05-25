Fiscal Gilberto Rodríguez investigará la denuncia contra Cipriani y exjerarcas de ASSE

Las actuales autoridades entienden que hubo irregularidades en las compras que hizo el prestador a ITHG, al Círculo Católico y el Casmu en el período pasado.

El fiscal de Delitos Económicos y Complejo de 3º Turno, Gilberto Rodríguez, investigará la denuncia que presentó el actual directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) contra el expresidente Leonardo Cipriani y exjerarcas del prestador de salud.

El viernes, las autoridades actuales presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen eventuales irregularidades en las compras que hizo el prestador a la empresa de traslados ITHG, al Círculo Católico y al Casmu. Además de Cipriani, se denunció a Marcelo Sosa (vicepresidente), Eduardo Henderson (gerente general), Julio Micak (vocal), Pablo Cabrera (representante de los trabajadores) y Natalia Pereyra (representante de los usuarios).

Rodríguez actualmente lleva adelante la investigación de diversas causas, como la de Porfolio Capital y la de desvío de dinero en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. El año pasado, Rodríguez llevó adelante la investigación contra el expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias por un delito de apropiación indebida y archivó la denuncia contra la Asociación Uruguaya de Fútbol por presunto desvío de fondos provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol.