El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, archivó la denuncia contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por presunto desvío de fondos provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La denuncia había sido presentada por 12 clubes en setiembre de 2024, con el patrocinio del abogado Gonzalo Fernández.

Rodríguez no constató hechos delictivos y puntualizó que no era su materia pronunciarse sobre “conveniencia o incumbencia de gastos”, informó Fiscalía. En setiembre de este año, Rodríguez recibió un informe contable sobre los balances presentados por la AUF que dio cuenta de que existía faltante de documentación por diez millones de dólares, entre 2021 y 2023, y recomendó al fiscal solicitar la información.

Los denunciantes manifestaron que la AUF habría desviado 25 millones de dólares de la Conmebol y acusaron al organismo de presentar balances falsos en 2021, 2022 y 2023. Los clubes denunciantes fueron Artigas, Bella Vista, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Juventud de Las Piedras, Liverpool, Mar de Fondo, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo.