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Carlos Negro (archivo, noviembre de 2025) · Foto: Rodrigo Viera Amaral

Carlos Negro (archivo, noviembre de 2025)

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Negro dijo que los homicidios de la última semana tienen como “denominador común” la “lucha entre bandas”

El ministro del Interior dijo que la disputa entre organizaciones criminales es una consecuencia de “intervenir los territorios” y encarcelar a los líderes.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, participó este lunes en el 14° aniversario de la Dirección General del Centro de Comando Unificado y se refirió a los homicidios de mayo.

“En primer lugar, lo dijimos desde el principio de la gestión, los análisis estadísticos deben realizarse en forma calendarizada. Y segundo, que tiene que ser períodos de tiempo que, científicamente, permitan sacar conclusiones. Sacar conclusiones sobre pequeños o cortos períodos de tiempo no otorga información relevante a estos efectos”, apuntó en rueda de prensa y agregó que es necesario esperar a los datos del cierre del semestre.

Con referencia a los homicidios registrados en la última semana, como el triple homicidio en Cerro Norte o los dos homicidios sucedidos en Marconi este sábado, Negro dijo: “Sin duda nos llevan a preocuparnos sobre las causas de esa violencia y en estos homicidios se ve un denominador común que es de lucha entre bandas criminales”.

El ministro del Interior puntualizó que “intervenir los territorios con presencia policial, bandas y encarcelando dirigentes de esas bandas, como ocurrió hace pocos días en Maldonado, lo que ocasiona o en realidad, puede ocasionar, son lucha entre los que aspiran a dirigir ese tipo de organizaciones, y eso ocasiona mayores niveles de violencia. Por lo tanto, está dentro de las posibilidades que ocurra estas situaciones cuando la policía interviene, encarcela, reprime a las bandas criminales”.

Negro agregó que se ha realizado “policiamiento inteligente y disuasión focalizada” y se han “logrado algunos resultados en algunos períodos”. Sin embargo, “en otros, como estos días, la situación se complejiza quizá por estas razones que decíamos anteriormente, que es la intervención policial y la reclusión de dirigentes muy importantes de las organizaciones”.

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