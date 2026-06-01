La Justicia imputó al narcotraficante conocido como el Kane, líder de una de las principales bandas de San Carlos

Ricardo Daniel Pérez Rodríguez fue imputado por delitos de suministro de drogas, tráfico interno de armas y receptación, y se dispuso su prisión preventiva por 180 días, mientras avanza el proceso judicial.

El Kane, de 34 años, fue detenido en su casa en San Carlos, durante la operación Despertar en la que se incautaron varias armas de guerra y pistolas, algunas de ellas enterradas en el fondo de la vivienda y 3.5 kilos de cocaína. Además, fueron incautados dos vehículos que eran utilizados por el Kane.

Según comentaron las autoridades policiales, la vivienda contaba con “un sofisticado sistema de videovigilancia instalado en la vivienda”, que la transformaban en “un verdadero búnker”.

En conferencia de prensa, el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, señaló que la operación permitió reducir el poder de fuego “a una de las principales organizaciones narco de San Carlos” y señaló que si bien en la ciudad se ha logrado bajar algunos delitos en un 50% “siempre queda latente la actividad del narcotráfico”.

Por su parte, el fiscal responsable de la investigación, Jorge Vaz, destacó el trabajo de la Policía Nacional y la Jefatura de Maldonado y señaló que fue un trabajo muy “profesional” y de “largo aliento”.

Las armas incautadas serán periciadas para determinar si fueron utilizadas en algún hecho delictivo, mientras la investigación continúa para dar con otros referentes de la organización y el origen de la droga incautada.