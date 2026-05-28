La Policía detuvo al grafitero Ruzok en Ciudad Vieja, que es investigado por daños a la “propiedad pública y privada”

El hombre de 27 años había sido denunciado por realizar pintadas en varios edificios.

La Policía detuvo al grafitero conocido como Ruzok en la esquina de Misiones y Cerrito, en Ciudad Vieja. Este viernes, la Fiscalía de Flagrancia de 3° turno, a cargo de María Silvia Pérez, hará la audiencia de control de detención.

El hombre de 27 años está siendo investigado por “reiterados daños a la propiedad pública y privada mediante grafitis”, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado. Se hicieron varias denuncias en su contra por grafitis en edificios públicos, comercios y locales privados.

“A partir del relevamiento de cámaras de videovigilancia, tareas de análisis en redes sociales y la información aportada por la Intendencia de Montevideo, que documentó daños en diferentes propiedades, los investigadores lograron identificar al presunto autor”, se informó.