Fiscalía negó información a diputada del FA sobre investigaciones del caso Cipriani-Minetti

El Ministerio Público respondió que la actividad de los fiscales “forma parte de la función jurisdiccional y del sistema de Justicia” y, por tanto, tiene un “estatuto de protección reforzado”

La Fiscalía General de la Nación le negó información a la diputada del Frente Amplio Graciela Barrera sobre la investigación penal por la adopción de un niño bajo el amparo del Instituto del Niño y del Adolescente (INAU) por la pareja italiana Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani.

Barrera había realizado una solicitud de acceso a la información pública a fines de abril para obtener detalles sobre el “esquema de adopción irregular en el departamento de Maldonado con connotaciones internacionales”. En el escrito consultó si existían fiscalías departamentales investigando el caso, si se habían recibido denuncias o requerimientos de cooperación internacional a través de la Unidad de Cooperación Jurídica Internacional o de otras unidades y si las fiscalías especializadas en delitos sexuales, trata de personas y lavado de activos evaluaron la pertinencia de iniciar actuaciones de oficio a partir de las revelaciones del diario italiano Il Fatto Quotidiano.

La Fiscalía no hizo lugar al pedido de información y afirmó que la actividad que realizan los fiscales “forma parte de la función jurisdiccional y del sistema de Justicia” y, por tanto, tiene un “estatuto de protección reforzado, como ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Asimismo, se argumentó que la actividad desarrollada por el Ministerio Público “no es ejercicio natural de la función administrativa que busca dictar un acto administrativo común”, sino que debe “obtener los insumos necesarios para permitir desarrollar la función jurisdiccional imprescindible en un Estado de Derecho, que debe juzgar las conductas anti jurídicas determinadas por el derecho objetivo y donde se encuentra claramente comprometido el interés genera en ese sentido”.

La Fiscalía también hizo referencia a un dictamen de 2024 de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UIAF), en el que se concluyó que la información contenida en las carpetas de investigación penal no queda comprendida en el alcance de la Ley 18.381 sobre el derecho al acceso a la información pública.

Barrera dijo a la diaria que no reclamará la información ante la UIAF y esperará las respuestas de pedidos de informes que cursó al Ministerio de Desarrollo Social, al INAU y al Ministerio del Interior.

El caso se dio a conocer luego de que el mandatario italiano, Sergio Martella, firmara un indulto a Minetti, quien había sido condenada por contactar a trabajadoras sexuales para fiestas que organizaba el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Uno de los argumentos principales para otorgarle el perdón jurídico fue que el hijo adoptivo de la pareja italiana tenía graves problemas de salud. Il Fatto Quotidiano publicó múltiples notas que dan cuenta de eventuales irregularidades en el proceso de adopción.