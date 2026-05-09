Nicole Minetti, consejera regional del partido Pueblo de la Libertad (PDL) de Lombardía, exbailarina e higienista dental del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, posa frente a la colección Parah New Generation durante el evento Blue Fashion Beach el 23 de septiembre de 2012 en la Semana de la Moda Femenina de Milán.

La firma del indulto a la exconsejera regional italiana Nicole Minetti por motivos humanitarios generó repercusiones nacionales e internacionales. El foco apunta a Uruguay por la adopción de un niño mediante un proceso que está siendo investigado por el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), pero también por la desaparición de la madre biológica del niño y la muerte de dos abogados conectados al caso en un incendio en Maldonado, en junio de 2024.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, firmó la llamada “gracia” a la exconsejera regional de Lombardía el 18 de febrero de este año y una nota del diario Il Fatto Quotidiano informó en abril que se le otorgó el perdón bajo el argumento de que el niño adoptado a cargo de Minetti tiene una enfermedad grave que afecta su médula espinal.

Minetti, que es pareja del empresario Giuseppe Cipriani, había sido condenada en 2019 a tres años y 11 meses de prisión por contactar a trabajadoras sexuales para fiestas que organizaba el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, en Milán.

El niño adoptado por Minetti y Cipriani nació en diciembre de 2017 y en enero del año siguiente, el Juzgado de Familia de Maldonado dispuso que se quedara bajo el amparo del INAU, ya que su madre, María de los Ángeles González Colinet, tenía problemas de adicción y se encontraba en situación de calle, y su padre estaba privado de libertad, según informó el periodista Antonio Ladra en Panorama informativo de la diaria Radio, quien agregó que, de todas formas, el juez que intervino en el caso dispuso que se buscara reconstruir el vínculo familiar.

Minetti y Cipriani iniciaron el proceso de adopción plena del niño en 2020, mediante el mecanismo de excepción previsto por la ley de urgente consideración (LUC). En la sentencia sobre la adopción en 2023, a la que accedieron Búsqueda y la diaria, firmada por la jueza letrada de 3° turno, Grecia Gonzálvez, se destaca que los progenitores del niño “jamás manifestaron interés en él, no lo visitaron y tampoco se interesaron por su estado de salud”, por lo tanto, “el INAU evaluó su situación como de ‘excepción’, para que lograran postularse familias para su adopción, sin ser necesario seguir el orden de prelación del Registro Único de Adoptantes”.

Minetti y Cipriani se acercaron al INAU en “carácter de voluntarios”, e incluso se “coordinaba para que los niños asistieran a su hogar para aprovechar las instalaciones con esparcimiento y juegos. Con el tiempo se creó un vínculo afectivo especial” con el niño, “de profundo amor; y él se relacionó con ellos de una manera sensible, de respaldo y sustento emocional”.

Entre diciembre de 2020 y marzo del año siguiente, el niño fue autorizado a vivir con Minetti y Cipriani. “Finalizado ese plazo, se resolvió administrativamente por el INAU extender el límite de licencia sin plazo, para culminar el INAU el proceso de evaluación; y las acciones judiciales del proceso de adopción”. Luego, en abril de 2021, el INAU “notifica que habían sido calificados y escogidos como la familia adoptante” del niño, “otorgando la tenencia provisoria”.

Eso permitió, por ejemplo, que Minetti y Cipriani lo llevaran a un hospital de Boston para una intervención quirúrgica y controles en el exterior. Luego de haberse cumplido el año legal requerido para solicitar la adopción plena, la defensa de Minetti y Cipriani hizo la solicitud y la Justicia determinó que la tenencia era “lícita desde su inicio”.

La muerte de los abogados Mercedes Nieto, la abogada que defendió al niño en el proceso de adopción, falleció junto con su pareja, Mario Cabrera, el 15 de junio de 2024, en su casa de Sierras de Garzón, cuando estaban intentando encender una estufa con combustible. La primera pericia de Bomberos de Maldonado fue concluyente en que el incendio fue accidental y las pericias no revelaron signos de violencia en los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, como una pericia privada concluyó que no podía descartarse la participación de otra persona en el incendio, la Fiscalía pidió un informe al departamento de pericias de la Dirección Nacional de Bomberos para que analicen el caso y las dos pericias realizadas, y confirmó la hipótesis de un accidente. El fiscal Sebastián Robles pidió el expediente del proceso de adopción para analizar si hay algún elemento para considerar sobre el caso, algo que en el correr de la investigación sobre las muertes hizo con otras causas en las que participaron las víctimas. El caso no fue archivado porque aún quedan otras líneas de investigación vinculadas a diferentes ámbitos de la pareja que aún no fueron descartadas, pero no están relacionadas con el caso Minetti. Según supo la diaria, hasta febrero –que se concretó el indulto de Minetti– nunca se había mencionado el caso como el móvil de un eventual crimen. Además, Nieto no se opuso a la adopción del niño por parte de la familia italiana y las muertes ocurrieron más de un año después de que ya estuviera definida la adopción.

En la sentencia aparece mencionada la abogada que representaba de oficio al niño adoptado, Mercedes Nieto, quien falleció en junio de 2024 junto a su esposo Mario Cabrera, en un incendio en su vivienda de Sierras de Garzón. Si bien el anterior jefe de Policía del departamento, Erode Ruiz, dijo que el incendio se produjo mientras intentaban prender la estufa, otra pericia privada contratada por la familia indicó que no se trató de un incendio accidental y desde entonces reclaman justicia (ver recuadro).

El procedimiento de adopción

El martes, durante la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y autoridades del INAU por el funcionamiento del sistema de protección especial de niños, niñas y adolescentes, las autoridades comunicaron que se dispuso una investigación administrativa para analizar todo el proceso de adopción de Minetti y Cipriani.

En diálogo con la diaria el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, señaló que la investigación se pidió para que no fuera el directorio el que analizara el caso, sino el departamento de Jurídica con su independencia técnica y sus posibilidades de entrevistar a quienes participaron en el expediente.

La otra familia adoptante Julio, trabajador municipal de Maldonado, y Ladys, quien trabajaba en una empresa tercerizada en el centro del INAU donde estaba el niño, expresaron su voluntad de adoptar al niño en 2018, presentaron certificados de buena conducta, pasaron por varios procesos de evaluación psicológica y visitas de trabajadoras sociales y obtuvieron una valoración positiva por parte del INAU. El niño llegó a estar en un proceso de preadopción, que incluyó que pasara las fiestas de fin de año y un cumpleaños con la familia. Según dijo la pareja en declaraciones a Telenoche, cuando estaban a la espera de que se les habilitara la adopción definitiva, y al no tener novedades, consultaron al INAU y ahí se les informó que el niño había sido adoptado por una pareja de extranjeros.

Consultado sobre si es habitual que se acepte una adopción a alguien con antecedentes penales, Fuentes dijo que eso es parte de lo que se va a investigar, dado que uno de los documentos que se pide para poder ingresar al Registro Único de Adoptantes es un certificado de antecedentes penales. “No es lo habitual, es una de las cuestiones que se tiene que investigar, por qué razón se siguió avanzando con este procedimiento”, señaló.

Otro punto de la investigación será el marco jurídico en el que se actuó, dado que el niño estuvo en condiciones de ser adoptado desde 2018, y en medio del proceso de adopción se aprobó la LUC, que habilita procesos de adopción sin que pasen por la valoración del INAU. “Parte del proceso transcurrió en el INAU, por lo que hace una valoración sobre la familia, y hay otra que deja de pasar por el INAU y pasa solo por el Poder Judicial, que es el que siempre tiene la definición en procesos de adopción”, agregó.

También se investigará por qué se determinó que el niño fuera adoptado por Minetti y Cipriani cuando había otra familia que lo quería adoptar –una trabajadora tercerizada del centro del INAU y su esposo– (ver recuadro). Fuentes dijo que eso es parte del mismo expediente y que parte de la investigación apunta a saber “por qué se toma la resolución de avanzar con una familia y no con la otra”. Fuentes dijo que es una “situación de excepcionalidad” que haya dos familias que quieran adoptar a un mismo niño.

La madre biológica del niño permanece desaparecida María de los Ángeles González, la madre biológica del niño adoptado por Minetti, está desaparecida desde el 17 de febrero y se encontraba en situación de calle desde 2014. Su hijo fue judicializado ante el contexto familiar en el que el padre del niño estaba privado de libertad y la madre padece consumo problemático de sustancias, algo que también influyó en la fragilidad de la salud del bebé. La desaparición de González, de 29 años, fue denunciada por un amigo cercano y comunicada por Interpol.

Perfil - Nicole Minetti Tiene 41 años y vive hace años en la chacra Gin Tonic, ubicada en La Barra, propiedad de su pareja Giuseppe Cipriani. Nació en Rímini, una ciudad al nordeste de Italia, frente al mar Adriático. Trabajó en distintos programas televisivos, como los de humor Rai 2 Scori o Italia 1 Colorado, y como reportera en Stelle e note di Natale. Sin embargo, su acercamiento con el expresidente Silvio Berlusconi se dio producto de su oficio, ya que estudió higiene dental en la Universidad Vita-Salute San Raffaele, de Milán, y una licenciatura en profesiones sanitarias técnico-asistenciales, y se convirtió en la higienista bucal de Berlusconi en 2010, según reconstruyó una nota publicada en abril en el periódico Il Messagero de Italia. A nivel político, fue elegida consejera regional de Lombardía en 2010, cargo que desempeñó hasta 2012. Ese año Berlusconi enfrentó varios juicios por las fiestas que organizaba con actrices y trabajadoras sexuales y fue acusado por explotación sexual de una menor de edad. En el marco de esa causa, Minetti fue investigada y, posteriormente, condenada por haberle pagado a una menor de edad para que Berlusconi la explotara sexualmente.

Perfil - Giuseppe Cipriani Tiene 60 años. Nació en Venecia y viene de una familia dedicada al rubro gastronómico en Italia. Su abuelo abrió el Harry’s Bar, que se convirtió en un punto de referencia mundial. Lidera el Grupo Cipriani, un grupo empresarial que tiene restaurantes en Dubái, Hong Kong, Mónaco, Londres, Ibiza, México, Las Vegas, Venecia y Nueva York. En Uruguay se hizo conocido por su adquisición del hotel San Rafael, en Punta del Este, y anunció una inversión de 450 millones de dólares para su restauración y el desarrollo de un casino. Fue piloto en los años 90 de la Fórmula 3000 y fundó la escudería Il Barone Rampante, que dirigió también un par de años durante esa década.