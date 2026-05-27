Conexión Ganadera: el sacerdote denunciado por lavado de activos apunta a Gustavo Basso

En un comunicado publicado este miércoles, el vicario de la diócesis de Florida, el sacerdote colombiano César de Jesús Buitrago negó ser testaferro de la familia Basso, en respuesta a la denuncia por lavado de activos que realizaron en su contra los abogados Leonardo Costa, Graciana Abelenda y Santiago Alonso, que representan a varios damnificados de Conexión Ganadera.

Buitrago dice ser “un inversor damnificado más dentro del fraude global de Conexión Ganadera” y asegura que perdió sus ahorros personales y familiares al invertir en el fondo ganadero.

En esa línea, negó el origen ilícito de los fondos utilizados para la compra de cuatro padrones en la localidad de Paso de la Azotea, en las afueras de Minas, señaló que “los fondos utilizados en las inversiones inmobiliarias y ganaderas provienen estrictamente de su herencia familiar”, y aseguró que el origen de sus ahorros “se encuentra debidamente documentada y justificada legalmente”.

En la denuncia en su contra, los abogados de los damnificados plantea que Buitrago figura como comprador de los inmuebles, que eran parte de un proyecto de inversión promovido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a la empresa Lerosur SA, perteneciente a Gustavo Basso. Esa operación, por 260.000 dólares, se saldó con un cheque de Conexión Ganadera.

Según dijeron a la diaria desde el entorno de Buitrago, esa operación se saldó con un cheque de Conexión Ganadera porque el fondo le debía pagos por intereses a su inversión. Buitrago firmó dos contratos de inversión de Conexión Ganadera por 127.000 dólares. Uno de esos contratos, por 108.000 dólares, fue renovado un mes después del fallecimiento de Basso.

Buitrago, quien afirma que está ante “una maniobra de desprestigio”, expresó su disposición a concurrir a la Fiscalía especializada en Lavado de Activos “con absoluta tranquilidad” y con los documentos que respaldan su versión de los hechos.

La denuncia presentada en su contra también alcanza a la escribana de la familia Basso y a un contador que actuaron en diferentes operaciones. Sobre el caso del sacerdote, señalan que la escribana actuó “como asesora” para concretar la compraventa que permitía la salida del patrimonio de Basso con fondos “originados en la estafa más grande de la historia”.

Buitrago tenía un vínculo de confianza con Basso, dado que el socio fundador de Conexión Ganadera concurría a diario a recibir la eucaristía en la catedral, era miembro del consejo parroquial y colaboraba con donaciones para la Iglesia. Tras su fallecimiento, la parroquia decidió celebrar una misa de “cuerpo presente”.