Cesaron al jefe de la zona IV mientras continúa la investigación por triple homicidio en Cerro Norte

El Ministerio del Interior comunicó este miércoles el traslado del jefe de zona IV, Charles Portuguez a la Dirección de Coordinación Ejecutiva, según informó Subrayado y confirmó la diaria con fuentes oficiales, que aludieron a “razones de servicio” para explicar el movimiento. El cambio se da en un momento clave para esa zona de Montevideo, en la que a fines de abril fueron sumariados dos policías que están siendo investigados por simulación de allanamientos con fines extorsivos.

Los dos policías sumariados, que pertenecían a la zona IV, fueron filmados en la misma boca de venta de droga donde el domingo ocurrió el triple homicidio, según confirmaron fuentes policiales. Hasta el momento el hecho se atribuye a un enfrentamiento por narcotráfico entre Los Suárez y otro grupo familiar que opera en Cerro Norte. La investigación identificó a Ricardo “Ricardito” Cáceres, medio hermano de Luis “Betito” Suárez como uno de los responsables del hecho, constatando que aún mantenía el control de la banda desde el Penal de Libertad.

Este miércoles se anunció el traslado de “Ricardito” de ese módulo de máxima seguridad del penal de Libertad a la unidad 25, una cárcel de máxima seguridad en régimen de aislamiento que funciona en el Comcar.

El triple homicidio ocurrió en la noche del domingo en una casa donde funciona una boca, ubicada en la esquina de Egipto y Estados Unidos, que estaba siendo investigada a raíz del episodio del falso allanamiento. Varios hombres bajaron de un auto y dispararon contra varias personas que se encontraban en el frente de la casa, hiriendo de muerte a tres, dos hombre y una mujer, mientras que otras dos personas fueron gravemente heridas. Horas después del hecho, a cuatro cuadras del lugar, en el Hospital del Cerro, apareció un mensaje en una de las carteleras institucionales que decía: “Respeten al narcotráfico”.

Tras el crimen la Brigada Antidrogas hizo doce allanamientos en los que se detuvo a cuatro personas, entre ellas la pareja de Ricardito, que fue condenada por la Justicia tras un acuerdo abreviado. La mujer ya había sido condenada por violencia privada y amenaza, luego de intentar usurpar una vivienda en Cerro Norte.