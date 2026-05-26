Negro asistió a comisión del Parlamento por precursores químicos incautados en Argentina y desde el FA respaldaron su actuación

Sobre los homicidios del fin de semana, el senador oficialista Eduardo Brenta dijo que el ministro “habló de una masacre en una zona donde está interviniendo fuertemente” la cartera y García apuntó que “llama la atención que hace pocos días se lanzó el plan Más Barrio justamente allí”

El titular del Ministerio del Interior (MI), Carlos Negro, compareció este martes ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Senadores acompañado por el director nacional de Aduanas, Joaquín Serra. La convocatoria, impulsada por el exministro de Defensa Nacional y senador blanco Javier García, se vincula con la incautación, a fines de marzo, de precursores químicos en Argentina que salieron del territorio uruguayo.

Según supo la diaria, el ministro Negro solicitó que la información que intercambió con los legisladores se mantuviera bajo confidencialidad, dado que la Justicia continúa investigando los hechos. El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta dijo en una rueda de prensa que esta es la séptima visita del jerarca al Palacio Legislativo en 2026, lo que catalogó como un dato “relevante” respecto de los datos que posee el Parlamento en temas de seguridad pública, y opinó que es “suficiente información para que el Parlamento se sienta satisfecho”.

“Nos parece que fue absolutamente impecable la actuación tanto de la Dirección Nacional de Aduanas [DNA] alertando como del MI actuando concretamente, esclareciendo los hechos y trabajando en conjunto con los organismos de contralor de toda la región”, aseveró.

Según Brenta, los citados informaron sobre los procedimientos que se llevaron adelante de cara al tránsito del producto, ya que, “si bien tiene un fin industrial, también es de alguna manera utilizado en el procesamiento de cocaína u otro tipo de estupefacientes”. En ese sentido, “evidentemente hubo un seguimiento” de la DNA en el que alertó “respecto a los ingresos desde Brasil”, ya que en principio iban desde ese país “directamente a Bolivia”, aunque se modificó la ruta tras un ajuste normativo que hizo el gobierno brasileño.

Por otro lado, Brenta informó que la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas del MI “comenzó a actuar en forma inmediata, tomando conocimiento del hecho y contactándose con la Policía argentina y con la Policía brasileña”. En virtud de lo anterior, se procesó el seguimiento de los dos camiones que transportaban 34.000 kilos del producto y “finalmente fueron detenidos al ingresar a Argentina”. Actualmente la carga está incautada y los conductores, detenidos, porque “intentaron alterar el documento que les permitía pasar por la Aduana argentina”, y mientras tanto se investiga “si la empresa que recibe efectivamente [esa mercadería] la utiliza para producir esmaltes u otros productos o para la producción de estupefacientes”.

Brenta aseguró que la información se aportó a la Fiscalía, que actualmente trabaja en esclarecer los hechos, y los organismos uruguayos se encuentran robusteciendo los controles ante acontecimientos de este tipo, porque “podrían eventualmente tener como objetivo la producción de estupefacientes”. Dijo que, dado que los productos tienen una diversidad de usos y la investigación sigue en curso, “no se puede afirmar de forma contundente que ese sea el fin de la importación”, pero se sospechó que podría utilizarse para producir cocaína, lo que motivó los avisos interinstitucionales.

Por su parte, García coincidió en que la investigación del hecho está en curso, a cargo de las autoridades en ambos países, y exhortó a no “llegar a ninguna conclusión” por el momento, ya que “es un hecho donde hay un trabajo y una comercialización lícita” que “puede derivar en lo ilícito”.

Sin embargo, apuntó hacia “el tema de fondo”: “Ver cuáles son los caminos y las normas que se llevan adelante para evitar que en el futuro estas cosas puedan derivar en ilicitudes”. Señaló que, más allá de la empresa a cargo de la exportación y de la entidad boliviana que importa el cargamento, hay una tercera empresa de transporte involucrada y con los conductores detenidos, y es allí donde “está centrada parte de las investigaciones”.

Negro “habló de una masacre en una zona donde está interviniendo fuertemente el MI”

A pesar de que no fue lo que motivó la convocatoria, Brenta también fue consultado sobre el triple homicidio que se registró en el Cerro este fin de semana. Dijo que Negro puede producir “muy poca información” a pocas horas de los “lamentables hechos extremadamente graves” y agregó que el ministro así lo manifestó, además de que “habló de una masacre en una zona donde está interviniendo fuertemente el MI”.

“Lo que está claro es que el MI está encima de estos hechos que se produjeron este fin de semana y que esa información tiene que ser naturalmente reservada para no advertir a los responsables”, apuntó. En todo caso, el ministro brindará la información correspondiente sobre esos hechos y “otros planteos que se le hicieron, que tampoco estaban en la agenda prevista, cuando sea convocado nuevamente”.

En la misma línea, García dijo que la visita del jerarca también se aprovechó para “consultarlo por la masacre de estas últimas 24 horas de cinco personas asesinadas”. De cara al planteo, el ministro “no quiso contestar”, pero entendieron que “era de responsabilidad consultarlo porque es un hecho muy fuerte”: “Fue una masacre. El propio ministro respaldó este término y también lo utilizó”, acotó.

“Nos llama la atención porque hace pocos días atrás se lanzó el plan Más Barrio justamente allí, donde fue este triple homicidio”, cuestionó García sobre un programa que “el propio secretario de Presidencia [Alejandro Sánchez] dijo que era el buque insignia”.

Para García, que se haga una “gran difusión para lanzar el plan” pero el ministro “no conteste” sobre los homicidios porque “estaba recogiendo información” es un elemento que “llama la atención”. “Nos parece contradictorio. Prensa para lanzar un plan, pero donde hay una masacre en el mismo lugar donde se lanza el plan, no se habla”, cuestionó. Además, criticó que “se está haciendo frecuente” que los ministros “se fuguen de asumir los temas” o “manden a alguien a hablar por ellos”, y señaló que “tienen que hacerse cargo”.