Este lunes por la mañana, el senador nacionalista y exministro de Defensa Javier García realizó un planteo vinculado al decomiso de precursores químicos en Argentina a mediados de marzo ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores.

Según redactó en X minutos después de la instancia, se aprobó su solicitud para convocar al titular del Ministerio del Interior (MI), Carlos Negro, y al director nacional de Aduanas, Joaquín Serra, a raíz de la “incautación el mes pasado en Argentina de precursores químicos que salieron de Uruguay por el puente de Fray Bentos rumbo a Bolivia con documentación falsa”.

Agregó que también solicitará informes sobre una “eventual ‘ruta de precursores’ en la región que involucra a Uruguay” y precisó que los insumos químicos que se incautaron también se utilizan “en la producción de cocaína”.

En diálogo con la diaria, García explicó que la instancia será simultánea y se desarrollará el martes 26 de mayo a las 10.00. Indicó que el acetato de etilo, el químico incautado, se utiliza a nivel industrial “para producir pinturas”, entre otros fines, pero “en el mundo ilegal se utiliza para producir cocaína”.

En ese sentido, el objetivo de la convocatoria es interiorizarse sobre el hecho para “saber qué información hay” y “si esto es un episodio primario, porque seguramente puede haber otros, y hay que estudiar la ruta de los precursores” para saber si ha cambiado “la participación de Uruguay en el mundo del tráfico de drogas”.

“Es decir, de ser un país de tránsito, como lo éramos, a un país de acopio y, si esto se confirma, un país de producción o que participa en la producción logística de cocaína”, sostuvo. Subrayó que “nadie puede afirmar que sea la primera vez” y, dado que “nos enteramos de esto al final de marzo”, es necesario saber si “precursores químicos que tienen esta finalidad utilizan Uruguay como lugar de aprovisionamiento logístico”. “Confirmar o descartar. Lo que quiero es tener información, ese es el primer paso”, señaló.

Le consta que las autoridades argentinas “sancionaron y separaron a personal aduanero”, pero cuestionó que a nivel nacional “no tuvimos más información”: “Particularmente en la interpelación al ministro Negro pregunté sobre esto y no tuve respuestas, y nos parece que es lo suficientemente grave como para ahora sí tener, ya pasado el tiempo, la información y saber qué actuaciones llevó adelante el MI y qué información tiene”, dijo.

El detonante: 35 toneladas de “acetato de etilo” en dos camiones que partieron de Fray Bentos

Según la publicación oficial que realizaron las autoridades argentinas, el hecho ocurrió a mediados de marzo en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo de la provincia de Salta. Según la publicación, el personal detuvo la marcha de dos vehículos con semirremolque que se trasladaban desde la ciudad uruguaya de Fray Bentos hacia Cochabamba, en Bolivia.

Al revisarlos, se constató que un camión poseía 95 tambores de color azul y el otro 96, todos “identificados como acetato de etilo y con un peso de 184 kilos cada uno”. “Una vez contabilizados, la sustancia perteneciente a la segunda lista de precursores químicos de la Ley 26.045 arrojó un total de 35.144 kilos”, indicaron.

Por los cuidados que requiere ese tipo de carga asociados a su volatilidad, los funcionarios procedieron a realizar averiguaciones y “se constató que la empresa propietaria de la mercadería, la empresa transportista y los vehículos no se encontraban debidamente inscriptos en el organismo de registro”. Además, los conductores bolivianos presentaron documentación apócrifa.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia y se secuestraron tanto los camiones como sus teléfonos celulares. Además, la Aduana de Gualeguaychú —por donde pasaron sin ser detectados— separó de sus funciones a cuatro personas mientras investiga, informaron medios locales.

García insiste en que “la silla del MI está vacía”

Una mención de Negro cuando presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública el 26 de marzo es la intención de ampliar la presencia y competencias de las Fuerzas Armadas en fronteras. Consultado al respecto, García dijo que “parece positivo”, pero subrayó que presentó, con el respaldo de sus homólogos blancos, “un proyecto de ley hace más de seis meses ampliando la franja de frontera de veinte a cuarenta kilómetros”, aunque todavía no recibió tratamiento.

“Cuando todos tomamos conocimiento de esta posición del Ejecutivo, dijimos ‘estamos de acuerdo porque nosotros lo hemos planteado y nos parece una buena idea’. Solicitamos en la comisión de Defensa, y así lo resolvió (...), citar a la ministra para que viniera a explicar cuál es la idea concreta; nosotros tenemos una que es la que presentamos, y la ministra le contestó a la comisión que no iba a concurrir hasta que no hubiera proyectos concretos”, reconstruyó.

Simultáneamente, el 23 de abril se lanzó el plan Más Barrio en Cerro Norte, aunque prevé ampliarse a otras zonas de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera. García cuestionó que la idea “ya se venía ejecutando” bajo el rótulo del Plan Avanzar y valoró que “estamos en una circunstancia de crisis total en materia de violencia, criminalidad y de apropiación por parte del crimen organizado y de los criminales del espacio público”. “Este fin de semana fue una prueba palpable de esto. Yo lo dije y lo reitero: la silla del MI está vacía. Lamentablemente, no hay una acción después de un año y pico de gobierno que uno diga que se ha atacado la violencia y se ha atacado el crimen. El plan de Negro, la verdad es que no se lo ve por ningún lado”, criticó.