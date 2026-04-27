Este miércoles se difundirán públicamente los resultados del diálogo social y se conocerá qué planea hacer el gobierno al respecto. Este lunes, en entrevista con Informativo Sarandí, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a uno de los puntos más polémicos de las propuestas: la iniciativa de desvincular a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) de la gestión de las cuentas individuales.

Sánchez afirmó que con esta propuesta “no se cambian las reglas de juego” y que “no desaparecen las AFAP” ni tampoco las cuentas individuales. Explicó que las AFAP tienen actualmente una tarea de afiliación de las personas y “hay una lógica que lleva a que, si mi negocio es afiliarte, yo puedo estar afiliando personas a las que no necesariamente les beneficia tener una AFAP”, como las personas de bajos ingresos, y se los afilia “mal informándolos”. Por lo tanto, la propuesta es que esa “relación”, que hoy es “comercial”, la lleve adelante el Estado, “que no tiene intereses económicos creados”.

De concretarse la iniciativa, el Estado brindaría asesoramiento a los y las trabajadoras respecto a si les conviene o no afiliarse a una AFAP, pero la decisión final sobre si afiliarse seguirá siendo de los trabajadores. Recordó que el Estado ya tiene experiencia en ofrecer este tipo de servicios, por ejemplo, cuando en el período pasado se asesoró a las personas a partir de los cambios establecidos en la reforma previsional.

Las AFAP continuarán manejando los fondos para la inversión, porque “la tarea principal de las AFAP no es afiliar gente, es invertir la plata de la gente”, señaló Sánchez.

El secretario de la Presidencia cuestionó que una parte de la oposición esté sosteniendo que se busca eliminar las AFAP: “El terrorismo verbal que se ha instalado hay que desmontarlo rápidamente”, advirtió. Por otra parte, consideró que es “mentira” que se diga que no se están respetando los resultados del plebiscito de la seguridad social de 2024. “El plebiscito derogaba las AFAP, y acá no se están derogando”, indicó, y remarcó que “el sistema necesita mejoras, y las queremos llevar adelante”.

Sánchez sobre audios de Spinetti: “Es un profundo error, una cuestión muy mala”

El secretario de la Presidencia también fue consultado en la entrevista respecto a las afirmaciones de la secretaria de Derechos Humanos, Collette Spinetti, sobre las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En audios difundidos por el programa de streaming Hacemos lo que podemos, Spinetti calificó de “machirulitos gay” al titular del Mides, Gonzalo Civila, y al subsecretario Federico Graña.

“Hablando de todo un poco, me pasan ahora del interior que al Mides iría Civila de ministro y otra vez el puto de Federico Graña, que iría de subsecretario. No puedo creer, otra vez los machirulitos gay ahí. ¿Sabés algo vos?”, comenta la secretaria de DDHH en el audio divulgado.

“Discrepo y rechazo absolutamente ese tipo de expresiones” para referirse a “cualquier persona”, señaló al respecto Sánchez. Agregó que no se trata solo de las expresiones utilizadas, sino también de “la connotación que da por sus orientaciones sexuales, lo cual es duro en alguien que viene trabajando muchísimo por el tema de los derechos de la comunidad LGTB”.

“Yo creo que es un profundo error, que es una cuestión muy mala”, insistió Sánchez, y contó que le transmitieron a Spinetti que “no compartimos ese tipo de expresiones”. Relató también que la secretaria de Derechos Humanos se comunicó con los involucrados para pedirles disculpas. De todos modos, aseguró que Spinetti continuará en su cargo y dijo que “no cree” que haya “razones hoy para cambiar” la titularidad de la secretaría, ya que se debe analizar su gestión y no las conversaciones privadas. Aclaró igualmente que el hecho de que se trate de audios privados y de declaraciones que fueron formuladas antes de asumir su cargo actual no “atenúa” lo dicho. “Todo tiene una afectación, y hay que corregirlo rápidamente”, señaló.