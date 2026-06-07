Diputado Rodríguez: si Ferraris “se declara incompetente, que asuma esa condición y deje de lado esa responsabilidad”

“Me declaro una incompetente en cuestiones matemáticas; yo soy de las que cuentan con los dedos”, dijo la presidenta de la Jutep sobre un error de cálculo en su declaración jurada.

El jueves, el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) compareció ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la cámara baja, convocada por el diputado cabildante Álvaro Perrone, a partir del atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, y la preocupación sobre los posibles riesgos que puede suponer para los funcionarios públicos hacer públicas las declaraciones juradas, en términos de seguridad.

Si bien ese fue el principal tema sobre la mesa, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala no dejó pasar la tensión que hay entre la oposición y la mayoría del directorio de la Jutep, integrado por la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, desde el fallo con relación a la situación laboral del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza. “Es de toda evidencia que mi partido político no anda en buen entendimiento con la mayoría del directorio. Le hemos perdido la confianza. Así lo han declarado nuestros órganos de gobierno y de conducción, tanto el directorio del PN como la agrupación parlamentaria”, subrayó.

En ese marco, el diputado dijo que, según entiende, actualmente “se está avanzando en un proyecto para definir, de una vez por todas, un protocolo que dé objetividad y garantías al país –no solo a los legisladores de la oposición– en cuanto a la manera en que se procesan estas cosas”. “Esto me importa mucho porque, ahora, la Jutep tiene que abocarse a un tema que ha generado hasta cierta conmoción pública, vinculado con la declaración jurada del señor presidente de la República, [Yamandú Orsi]”, expresó Abdala, en referencia al descuento de 25.000 dólares que obtuvo el mandatario en la compra de su camioneta Hyundai, previo a asumir.

En ese marco, y con respecto al tema planteado en la convocatoria sobre la relación entre la publicidad de las declaraciones juradas y la seguridad, el diputado dijo que cuando se plantean “avanzar” en asuntos como “eventuales ajustes a la ley o al sistema, en términos de alcanzar el adecuado equilibrio entre transparencia y seguridad, es muy difícil en estas condiciones”.

A su turno, la presidenta de la Jutep señaló que es “un poco más optimista” que Abdala en cuanto a que “se puede construir si hay voluntad de hacerlo”. “Me parece que en este debate ustedes, que son los legisladores, tienen finalmente la última palabra. Nos van a encontrar a nosotros tratando de sumar modestamente, a pesar de la falta de credibilidad y todas las consideraciones que hemos escuchado a lo largo del tiempo. Aun a pesar de eso, nosotros estamos dispuestos a acompañar ese análisis, modestamente, desde el lugar que nos toca ocupar”, sostuvo.

“Yo soy de las que cuentan con los dedos”

Por otro lado, el diputado colorado Gabriel Gurméndez se refirió a una declaración jurada presentada por Ferraris “publicada subrepticiamente en la página en 2024, cuando no correspondía”, que tuvo como finalidad “corregir una situación en la declaración que no había incorporado, sumado e incluido debidamente en el total de su patrimonio un inmueble de valor de 15 millones de pesos, aproximadamente 300.000 dólares”. A juicio del diputado, este hecho “también es demostrativo del cuidado con que se manejan quienes tienen que preservar la claridad y la transparencia con responsabilidad en el manejo de estas cuestiones tan importantes”.

Ante el planteo de Gurméndez, y según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Ferraris aseguró que ella no ocultó patrimonio y que “está todo declarado”. La presidenta de la Jutep reconoció que lo que le sucedió “fue un error de cálculo, un error en la suma que fue corregido en la declaración complementaria posterior”, y afirmó que “la gran mayoría de las declaraciones juradas –acá está la responsable de la unidad– contiene este tipo de errores”. “Yo, personalmente, además, me declaro una incompetente en cuestiones matemáticas; yo soy de las que cuentan con los dedos. Realmente ahí lo que sucedió fue un error de suma; lo ve cualquiera”, explicó.

En respuesta a esto, Gurméndez resaltó que en su propia intervención “quedó muy claro que la presidenta había cometido un error al no incluir en el total de su patrimonio ese inmueble”. Para el diputado, el “fondo del asunto” tiene que ver con que “hay que ejercer las responsabilidades que tiene a su cargo debidamente, con los cuidados para preservar el prestigio de la institución”. “Si alguien es incompetente para realizar una suma y tiene la responsabilidad de custodiar que quienes hacemos declaraciones juradas las hagamos de forma clara y transparente, debiera tener el cuidado de hacer la suma en forma correcta o si no pedirle a alguien que la ayude a hacer la suma”, sostuvo Gurméndez.

“Nadie le pide un posgrado de Harvard para estar allí, pero...”

Por su parte, el diputado del PN Juan Martín Rodríguez, que integra la comisión y ha sido uno de los más críticos de la Jutep en filas de la oposición, dijo a la diaria que con las declaraciones de Ferraris con respecto al cálculo de su patrimonio “se observa la desidia con la que se maneja en este tipo de cuestiones”, porque para la presidenta de la Jutep “parece un tema menor no saber contar”. “Nadie le pide un posgrado de Harvard para estar allí, pero que lo maneje con ese grado de ligereza... Está al frente de un organismo en el que verificar que las cuentas cierren es parte de su tarea, y si se declara incompetente, capaz que lo mejor es que asuma esa condición y deje de lado esa responsabilidad que tiene”, señaló. Rodríguez subrayó que a Ferraris los nacionalistas ya la consideran “incompetente desde el punto de vista ético, que es mucho peor”.

A su vez, el PN sigue pidiendo la renuncia tanto de Ferraris como de Asti, porque carecen “de credibilidad y de los elementos de ética suficientes como para poder estar a cargo de juzgar los elementos que tienen que juzgar”, según Rodríguez. Además, el diputado se refirió a las declaraciones del diputado del Frente Amplio Mariano Tucci, que luego de la sesión de la comisión dijo que le parecía “muy raro” que los nacionalistas cuestionen la credibilidad de la mayoría del directorio de la Jutep, pero mantengan a su director allí, Luis Calabria. “Menos mal que está Calabria”, señaló Rodríguez, y dijo que, si no fuera por él, no se enterarían de algunas cosas que suceden en la Jutep.

Para Perrone, los políticos están “regalados” por la exposición de las declaraciones juradas

A su vez, en diálogo con la diaria, Perrone ahondó sobre el motivo de la convocatoria a la Jutep. Dijo que “con el avance del crimen organizado” y el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, los que presentan declaraciones juradas están “todos regalados”, y sostuvo que pueden intentar robarles, “secuestrar a un hijo o seguirte”. “Exponen los datos de mi vehículo. Se paran afuera del Palacio [Legislativo] y ven qué vehículo sale: ʻAhí va Perroneʼ. En Uruguay nadie tomó dimensión de que intentaron asesinar a Ferrero”, sostuvo.

Perrone dijo que se podría hacer un cambio, por ejemplo, para que quien accede a una declaración jurada “deje un registro”, o lo haga mediante un acceso a la información pública”, o que “pueda haber un acceso a la prensa”. “Yo lo dije ahí [en la comisión]: no sé si vale la pena estar en política con esto de exponer tanto, cuando tenés tanto para arriesgar. Nadie toma en cuenta la gravedad de la situación”, sostuvo. Por último, Perrone dijo que no tiene una propuesta concreta sobre el asunto, pero piensa que se deben buscar formas de realizar modificaciones. Dijo que lo deberían seguir discutiendo en la próxima rendición de cuentas.