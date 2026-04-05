La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores sesionará este lunes y en el orden del día está el proyecto de ley para ampliar la zona fronteriza en la que las Fuerzas Armadas pueden realizar tareas de vigilancia y apoyo, presentado en octubre por los legisladores nacionalistas Graciela Bianchi, Sebastián da Silva, Javier García, Martín Lema y Carlos Moreira.

La normativa actual –promulgada en 2018 e implementada desde 2020– fija como zona fronteriza “la franja de territorio nacional de 20 kilómetros de ancho contados a partir de los límites definidos en los tratados internacionales correspondientes en cada caso”. El proyecto de ley busca extender esa franja de territorio a 40 kilómetros, duplicando el área de cobertura de las Fuerzas Armadas “de los más de 35.000 kilómetros cuadrados a más de 70.000 kilómetros cuadrados”.

En paralelo, el Poder Ejecutivo tiene intención de “ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas” en la frontera, según afirmó el ministro del Interior, Carlos Negro, en el marco de la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública días atrás. El plan no lo explicita, pero sí prevé la cooperación del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en las acciones para el control del tráfico internacional de armas, que incluyen fortalecer las “capacidades de control fronterizo”. Por otro lado, un documento de resumen de las acciones del plan sí incorpora la “ampliación de controles de fronteras en coordinación con las Fuerzas Armadas” como una de las medidas.

Negro aseguró que el gobierno, además de “ampliar el ámbito de jurisdicción que les corresponde a las Fuerzas Armadas”, también quiere extender “sus competencias” en seguridad de frontera “a toda la frontera del territorio nacional”, lo cual necesitaría de una iniciativa legislativa. Detalló que se traduciría “en un centro de comando unificado en seguridad de frontera que va a compartir la información que recaban los medios tecnológicos de las Fuerzas Armadas con los medios tecnológicos con los que cuenta el Ministerio del Interior”.

En materia de control de fronteras para reducir tráfico de droga, el plan prevé reforzar “las capacidades de inspección, vigilancia y control, incorporando tecnificación, perfiles de riesgo y marcos normativos y operativos que habiliten intervenciones oportunas, con interoperabilidad entre organismos y protocolos conjuntos de respuesta”. A su vez, integra “la cooperación nacional e internacional para el intercambio de información y la acción coordinada frente a flujos transnacionales”.

En diálogo con la diaria, el senador y exministro de Defensa García señaló que, “si hay voluntad [del Poder Ejecutivo], se puede acelerar el tratamiento” del proyecto. “Podemos ponernos a trabajar inmediatamente y aprobarlo”, afirmó. No obstante, apuntó “no hay un proyecto presentado del Poder Ejecutivo, salvo un anuncio genérico”. Por tanto, hasta ahora, “lo único concreto es el proyecto nuestro”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que, si el gobierno tiene la intención, promoverán citar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para “ver qué iniciativa tiene”. “Si son coincidentes, estamos dispuestos a trabajar. Nos parece que es un instrumento fundamental en la lucha contra el crimen, y, en este caso, el crimen organizado”, afirmó. En el caso del ministro Negro, dijo que se esperará a que transcurra la interpelación en el Senado, prevista para el jueves, para avanzar en el diálogo con respecto a la jurisdicción de las Fuerzas Armadas.

“Lo que queremos es que, aparte de los anuncios genéricos, se bajen a tierra los proyectos. Bajemos a tierra, conozcamos de qué están hablando. Si están de acuerdo, inmediatamente vamos a aprobarlo”, reafirmó García.

En la exposición de motivos, los senadores nacionalistas afirman que, desde la implementación de la ley, “se evidencia que la participación de las Fuerzas Armadas en la zona de su cobertura ha constituido una herramienta de gran utilidad para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”. Señalan que, hasta diciembre de 2024, intervinieron en “251 situaciones de apariencia delictiva, como contrabando, abigeato, incautación de drogas y armas, detección y prohibición del ingreso irregular al país de 3.645 personas”.

En una de las últimas sesiones, a pedido de García, la Comisión de Defensa acordó solicitar al MDN información actualizada sobre los operativos de frontera, la cual, según García, aún no se ha recibido.