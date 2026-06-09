Casaretto anunció que el PN recurrirá a la Justicia si no se conforma una sola comisión investigadora sobre ASSE

En una declaración, el directorio del Partido Nacional afirmó que “el ataque a la administración anterior en materia de salud es debido a una gestión exitosa tanto en el MSP como en ASSE”.

La Cámara de Diputados definirá entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles si finalmente se conforma una, dos o ninguna comisión investigadora sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El Partido Nacional (PN) propone investigar desde 2015 hasta la fecha, mientras que el Frente Amplio (FA) plantea analizar únicamente el período 2020-2024, es decir, la etapa encabezada por Leonardo Cipriani, a quien el actual directorio de ASSE ya denunció penalmente por presuntas compras irregulares. Hasta ahora, ninguno tiene los votos suficientes para aprobar sus respectivas comisiones en el plenario de la cámara baja.

Horas antes de la sesión, el diputado del PN Pablo Abdala dijo a la diaria que todo parece indicar que habrá “un choque político importante” en la Cámara de Diputados, dado que las diferencias sobre el tema son “importantes”.

En la previa, este martes al mediodía, el directorio del PN recibió a Cipriani, al exvicepresidente de ASSE Marcelo Sosa y al exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP) y actual diputado del PN José Luis Satdjian, en el marco de lo que definieron como un “embate político y judicial por parte del Frente Amplio”.

En un comunicado, el PN respaldó a las anteriores autoridades de ASSE y del MSP, y resaltaron que en el partido “hay absoluta voluntad de investigar todo lo que haya que investigar, tanto de períodos anteriores como del actual, en los ámbitos que sean necesarios, a los efectos de terminar de una vez por todas con el relato malicioso del Frente Amplio”.

El PN expresó que “el ataque a la administración anterior en materia de salud es debido a una gestión exitosa tanto en el MSP como en ASSE”, que “se vio enmarcada en el combate a la pandemia y a los efectos posteriores, potenciando, descentralizando y profesionalizando la salud pública, con un aumento del presupuesto eficiente y proporcional, con el aumento de la atención en salud y el incremento de los usuarios de ASSE en más de 110.000 usuarios”.

Minutos antes del inicio de la sesión en la cámara baja, el diputado del PN Federico Casaretto sostuvo en una rueda de prensa que “el Frente Amplio se niega sistemáticamente a investigar al doctor [y presidente de ASSE, Álvaro] Danza”, a pesar de que se ha “demostrado que ha cobrado una partida indebida de dedicación permanente, durante ocho meses, de 1.000 dólares por mes”. “Eso es una estafa al Estado, es una apropiación indebida de recursos y puede significar incluso enriquecimiento ilícito”, advirtió.

“¿Nadie va a hacer nada cuando el doctor Danza marcaba la tarjeta en la Universidad, en el Hospital Pasteur, al mismo tiempo que estaba en Fray Bentos, en Trinidad o en Rivera?”, cuestionó Casaretto, en referencia a los primeros meses de la actual administración, cuando el presidente de ASSE continuó desempeñando tareas en el sector privado y académico, a las que posteriormente renunció.

El diputado nacionalista dijo que “estas cosas merecen investigarse”, pero “sistemáticamente el FA se ha negado”. En ese sentido, Casaretto anunció que, en el caso de que en la sesión de la Cámara de Diputados no se conforme una única comisión investigadora, la oposición no tendrá otro camino que “ir a la Justicia”. Consultado sobre qué se denunciaría en concreto, el legislador dijo que, entre otras cosas, va a estar sobre la mesa “la partida de cobro” de Danza, que para el PN “es indebida”, las marcadas de tarjeta remotas y también el asunto del actual subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, “que hizo figurar 50 operaciones de la Facultad de Medicina en el servicio de ASSE para cobrar una partida quirúrgica”.

En cuanto a la negociación parlamentaria, el FA y el PN intentaron días atrás conformar una única comisión, pero el intercambio finalizó sin resultados positivos. Identidad Soberana, el partido liderado por Gustavo Salle, solo votará la comisión presentada por la oposición, por lo que faltaría un voto adicional para que sea aprobada. Sin embargo, hasta este lunes, Cabildo Abierto no se muestra dispuesto a apoyar ninguna de las dos propuestas.