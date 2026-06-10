Para Topolansky, Orsi “procedió con la espontaneidad de un vecino” en sus explicaciones sobre la camioneta Hyundai

La exvicepresidenta dijo que una vez que “un compañero” tiene la responsabilidad de ser presidente, “ya no pertenece a la barra, pertenece a la sociedad completa”, y consideró que eso es algo que “le faltó sentir en la piel” al mandatario.

La exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky se refirió a la polémica en torno a la compra de una camioneta Hyundai con un descuento de 25.000 dólares por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, a pocos días de asumir el cargo, e interpretó que el mandatario “procedió con la espontaneidad de un vecino” a la hora de tratar aplacar la controversia que suscitó la información.

Entrevistada por Informativo Sarandí, Topolansky consideró que hoy en día la sociedad contemporánea existe en un “marco de desconcierto” y que este está dado por un inmediatismo que lleva a que las diferentes problemáticas sean tratadas “de determinados modos que no son productivos para la construcción social de un país”.

La exvicepresidenta sostuvo que si bien la estrategia comunicacional es “una cosa muy importante”, no todos los problemas obedecen a una mala comunicación, algo que “sería muy fácil” de sostener. Igualmente, consideró inconvenientes las comparaciones entre mandatarios, ya que “no todos los presidentes de la República son iguales, aunque sean de los mismos partidos”. “Tabaré [Vázquez] y Pepe [Mujica] no son iguales a Yamandú”, resumió.

En su lugar, Topolansky apuntó al hecho de que Orsi es “demasiado espontáneo” y “transparente” en la mayoría de sus manifestaciones, cuando “la vida exige a veces” asumir la responsabilidad de representar “a una sociedad y a una institución”. En ese sentido, recordó que cuando debió asumir la vicepresidencia de la República en lugar de Raúl Sendic –que renunció al cargo en respuesta a una crisis política que tenía a su figura en el centró– comprendió que su responsabilidad como mandataria era la de “acentuar el republicanismo” y evitar “que la gente descreyera de la institución”.

“Yo creo que eso le faltó a Yamandú en este momento: ¿Qué estás representando?”, consideró Topolansky, y recordó que “una vez que un compañero o compañera tiene una responsabilidad así, ya no pertenece a la barra, pertenece a la sociedad completa”. “Me parece que le faltó sentir en la piel, no sé cómo explicar”, opinó.

Asimismo, luego de que se le consultara al respecto, separó la polémica de las diferentes encuestas de percepción pública que recogen una desaprobación de la población de la gestión de gobierno que ronda el 50%, y les atribuyó “otra explicación”.

La exvicepresidenta recordó que “desde que empezó el período democrático, es la primera vez que una legislatura no tiene mayorías parlamentarias”, algo que afecta a la velocidad de gestión del gobierno, que se ve obligado a negociar. “Yo me doy cuenta que haber aprobado un presupuesto de 600 y pico de artículos es una proeza cuando te están faltando en cada artículo dos votos”, valoró, aunque no desestimó las valoraciones de la población al respecto. “No le puedo pedir al que está pasando por la calle que tenga las mismas vivencias si yo no se lo explico bien”, sentenció.

Tampoco negó que exista descontento dentro de la propia militancia, aunque advirtió sobre “entrar en la quejadera”. Para Topolansky, el Frente Amplio perdió “cinco líderes potentes” –los expresidentes Vázquez y Mujica, el exvicepresidente Danilo Astori, el exintendente de Montevideo Mariano Arana y el exministro del Interior José Díaz, todos partícipes en las primeras victorias electorales de la fuerza política– en muy poco tiempo y “recién está formando la camada que viene”. También apuntó a recuperar una habilidad de Líber Seregni, uno de sus fundadores, y que dijo pasa por “poder mirar el día después”. “Si de golpe vos perdés ese puñado de sólidos, no es una pavadita”, valoró.