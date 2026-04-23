Este jueves empezó a funcionar el programa integral de seguridad y vivienda Más Barrio en Cerro Norte, en Montevideo. Se trata de un plan que combina “Policía, infraestructura, programas sociales y presencia territorial”, según señaló el presidente Yamandú Orsi, a fines del año pasado.

La primera etapa del plan consiste en un relevamiento in situ para obtener información sobre los hogares, las condiciones de vivienda, la composición de las familias y las principales necesidades de cada entorno, así como también informar a los vecinos sobre las acciones que comenzarán a implementarse en el barrio.

Según informó Presidencia, con los datos que se recaben se aplicarán de “forma inmediata” medidas “concretas” de mejoramiento barrial, que incluirán intervenciones en viviendas, apoyo para mejoras habitacionales, recuperación de espacios públicos, recolección de residuos, alumbrado público y acciones orientadas a fortalecer la convivencia y la seguridad.

La puesta en marcha de este plan contó este jueves con la presencia del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro del Interior, Carlos Negro, y la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; también hubo un gran despliegue de funcionarios encargados del censo.

Foto: Gianni Schiaffarino

En rueda de prensa, Sánchez dijo que la estrategia apuesta a “ir construyendo comunidad y que la gente sienta que el barrio es un lugar para disfrutarlo, para participar y que sea un lugar seguro”.

El programa no se aplicará únicamente en Montevideo, sino que también tendrá un despliegue en barrios de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera. En cuanto a la inversión necesaria para llevarlo adelante, el secretario de Presidencia apuntó que con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) hay un préstamo de 50 millones de dólares y una línea de crédito de 200 millones de dólares. El Ministerio de Vivienda, en tanto, aportará recursos económicos para “préstamos no reembolsables o con tasas de intereses bajas, sea la canasta de materiales o el realojo”, agregó Sánchez.

El jerarca afirmó que los casos en los que sea necesario realojar personas, “porque tienen zonas inundables, o porque es necesario abrir calles y eso implica la necesidad de construir otras viviendas”, se contemplarán en el “proyecto arquitectónico” del programa, para que “todos los servicios puedan ingresar y para que todas las personas se sientan seguras y puedan disfrutar el lugar”.

Consultado sobre qué sucederá con aquellas viviendas que estén vinculadas a actividades delictivas, Sánchez señaló que, “en el caso de que eso exista”, está la Policía “para garantizar la seguridad del barrio”. “La tarea del Más Barrio es construir convivencia, por eso tiene la confluencia del trabajo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Vivienda y los aspectos que tienen que ver con las cuestiones edilicias y del conjunto de las agencias del Estado”.

Alejandro Sánchez durnate la recorrida. Foto: Gianni Schiaffarino

Sobre los planteos de los vecinos, Sánchez dijo que uno de los reclamos fue el “montón de carencias” del barrio. “Esas carencias las vemos, son palpables; no hay espacios públicos de calidad, hay situaciones donde falta alumbrado público, hay situaciones de inseguridad”, enumeró.

“El Más Barrio lo que busca, justamente, es generar condiciones de seguridad para los vecinos que viven aquí, pero también condiciones de convivencia, donde los gurises puedan jugar en una plaza, tengan una cancha de fútbol, donde se ilumine el barrio y donde haya un patrullaje inteligente que permita la seguridad de todos los vecinos que están acá”, añadió.

Por su parte, el subdirector de la Policía, Alfredo Clavijo, dijo a Subrayado que el programa “es una oportunidad para fortalecer la seguridad y mejorar la convivencia” en los barrios. Clavijo puntualizó que el programa partió de “una evidencia marcada por la incidencia criminal en torno a las violencias, a la violencia letal y a los problemas de convivencia que tiene estos territorios, que se han enquistado a lo largo de los años y que necesitan intervenciones integrales”.

Foto: Gianni Schiaffarino

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