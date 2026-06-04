“Como un Plan Ceibal” de inteligencia artificial: Bordaberry propone institucionalidad que evite acceso “desigual” de estudiantes

En un intercambio abierto en un bar de Ciudad Vieja, el legislador también anunció que presentará un libro sobre Benito Nardone: “Es una figura que tenemos que rescatar”, aseguró.

En el bar Las Misiones de la Ciudad Vieja, el senador colorado Pedro Bordaberry participó de un ciclo que propone “conversaciones sin apuro” abiertas al público. Sobre el cierre del martes, el líder de Vamos Uruguay intercambió con los presentes sobre varios temas y dejó una serie de anuncios. Si bien la instancia se enfocó en las preocupaciones existentes en materia de seguridad, el dirigente amplió el análisis al ser consultado sobre cuáles eran los principales desafíos que el país tenía en la actualidad.

En materia económica, Bordaberry dijo que hay un “desafío muy grande”, dado que en el presupuesto aprobado el año pasado se plantearon supuestos de crecimiento que no eran “acertados” y, por tanto, los recursos ahora no son “suficientes para atender” lo que se “planificó para los cinco años”. En ese marco, cuestionó la actitud del Ministerio de Economía y Finanzas por no ser “más estricto” a nivel del control del gasto en un primer año que entiende es “el momento de oro” a nivel de respaldo popular.

Bordaberry apuntó a la dificultad que implica ahora tener que hacer frente a “una cantidad de demandas” en la Rendición de Cuentas, cuando la gestión está “más débil políticamente”. “Tiene la suerte de que la oposición no es el Frente Amplio, somos nosotros que pensamos en el país”, afirmó. Agregó que va a ser necesario” tomar medidas” que “no van a ser simpáticas” y “tienen costos políticos”.

“Como un Plan Ceibal” de inteligencia artificial

Luego de referirse a la seguridad y a la economía, Bordaberry señaló que el desafío “más importante” que tiene el país, que no puede “esperar un minuto más”, es la inteligencia artificial. “Lo que va a pasar en los próximos tres años con la inteligencia artificial es una revolución más grande que la que hubo en los últimos 40 o 50 [años]”, dejó asentado el dirigente colorado ante los presentes.

Si bien Bordaberry reconoció lo que implicó en las dinámicas económicas y sociales la revolución industrial, la telefonía e internet, aseguró que con respecto a la inteligencia artificial “no hay precedentes” porque se trata de sistemas que “van a pensar por nosotros”. “Van a sustituir nuestro pensamiento; tenemos que aprender a ser mejores utilizando a otros, a los que vamos a hacerlos pensar para nosotros”, comentó.

Ahora, con la inteligencia artificial, más que “aprender a pensar”, Bordaberry subrayó que el desafío está en “saber con espíritu crítico maquetar la inteligencia artificial, para que no nos domine”. Y opinó que “así como [hubo] un Plan Ceibal, que fue muy bueno, tiene que haber un plan de inteligencia artificial”.

Este miércoles, en la media hora previa del plenario de la Cámara de Senadores, el legislador opositor volvió a hacer referencia al tema y se detuvo en la necesidad de “un plan nacional de inteligencia artificial que llegue a todos en la educación”. “Uruguay tuvo el Plan Ceibal, que fue una política de Estado que llegó a cada rincón del país, puso tecnología en manos de los más vulnerables y fue reconocida internacionalmente; hoy necesitamos algo equivalente para la inteligencia artificial, algo como Plan Inteligencia Artificial Nacional en Educación, con estructura, diseño e institucionalidad similar al Plan Ceibal”, profundizó Bordaberry.

Agregó que se trata de un espacio que deberá tener “un liderazgo claro, presupuesto específico, cobertura universal y una agencia responsable que rinda cuentas”. “No podemos dejar que la inteligencia artificial llegue a nuestros estudiantes de manera desordenada, desigual o dependiente del azar de cada centro educativo”, consideró.

Libro de Benito Nardone: “Es una figura que tenemos que rescatar”

Una pregunta sobre si Uruguay está preparado para hacerle frente a los desafíos que trae el acuerdo Mercosur-Unión Europea disparó el anuncio de Bordaberry de que va a estar presentando en julio un libro sobre Benito Nardone. “Es una figura que tenemos que rescatar porque es un tipo que se adelantó 50 años”, comentó sobre el fundador del Movimiento Ruralista. Partiendo de la visión de “Chicotazo”, subrayó que Uruguay debe ir al intercambio comercial con las cosas que lo “fortalecen más”, agregando “el mayor valor que le puedas agregar”.

“Chicotazo decía que se venían los tiempos en los que Uruguay iba a tener que competir con las cosas en las que somos fuertes”, comentó el senador colorado adelantando que uno de los capítulos del libro trata sobre eso. “Decía: ‘vamos a tener que venderle a los ingleses nuestras carnes, nuestras lanas, nuestros cueros, y ellos nos van a vender los neumáticos y el whisky de Escocia’”, apuntó.