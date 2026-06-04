“Una señal buena”: oficialismo y oposición lograron nombre de consenso para vacante en la Suprema Corte de Justicia

El nombre elegido fue el de Álvaro Franca, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno y quien ocupaba el segundo lugar en la lista de miembros con “mayor antigüedad” de los tribunales de Apelaciones.

la diaria informó el martes que las tres bancadas de la Cámara de Senadores se encontraban trabajando en la vacante existente en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Tras cumplir 70 años, el ministro Tabaré Sosa dejó su cargo el pasado 10 de marzo y, según lo establece el artículo 236 de la Constitución, la sustitución de este cargo tiene que hacerse dentro de los 90 días siguientes, con el apoyo de dos tercios de los componentes de la Asamblea General. Hasta las primeras horas de este miércoles, ese acuerdo no se había consolidado; sin embargo, en las primeras horas de la tarde se conoció el nombre de consenso: Álvaro Franca.

Según informó Subrayado y confirmó la diaria con fuentes políticas, el actual ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno tendrá el apoyo en el plenario de la Asamblea General del Frente Amplio, el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado. La convocatoria a sesión extraordinaria para el voto de la venia legislativa tendrá lugar el próximo viernes a las 14.00.

Debe tenerse en cuenta que si no se lograba este acuerdo en la cámara alta, y por lo tanto, se vencía el plazo de 90 días fijado por la Constitución de la República, habría quedado “automáticamente designado” como ministro de la SCJ el miembro de los tribunales de Apelaciones “con mayor antigüedad en tal cargo”. Según informó Búsqueda días atrás, el nombre que estaba sobre la mesa para la sustitución automática era el de la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° turno, María del Carmen Díaz.

Según informó ese medio y confirmó la diaria, el perfil de Díaz generaba preocupación entre los actuales integrantes de la SCJ, quienes se la transmitieron a los legisladores, luego de los cual estos iniciaron el proceso de negociación, que llevó varios días. En línea con lo informado este martes, Vamos Uruguay, por intermedio de Pedro Bordaberry, y el oficialismo, por intermedio de Eduardo Brenta, encabezaron el intercambio para llegar a un nombre de consenso. Quien se encargó de negociar por el PN fue Javier García.

Franca, el que finalmente resultó elegido, era el segundo con mayor antigüedad en los tribunales de Apelaciones. En el proceso de negociación, la oposición mostró apertura para apoyar su nombre, así como los de quienes ocupaban el tercer y el cuarto lugar de antigüedad, Sergio Torres y Daniel Tapie, respectivamente. Finalmente, el oficialismo definió al apoyar a Franca.

Consultado por la diaria, Brenta afirmó que este acuerdo es “una señal buena en un momento de mucha tensión entre el gobierno y la oposición” y expresó su expectativa de que esto permita “ir avanzando en otras áreas”. Como ejemplo, mencionó que ya existe una vacante en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el retiro de la jueza Selva Klett.

Se suma también la situación del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, para lo cual Vamos Uruguay reclama el cumplimiento de acuerdos. También está pendiente la designación de un fiscal de Corte titular, negociación a la que el oficialismo le asigna particular importancia. “Espero que esto sea un precedente que abra un espacio para dialogar sobre todo”, concluyó Brenta.