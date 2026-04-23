El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros de Interior, Carlos Negro, y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, asistieron este miércoles a la Mesa Política del Frente Amplio (FA) para informar sobre el programa Más Barrio. El plan busca aplacar problemáticas de seguridad y vivienda con un enfoque integral y será puesto en marcha este jueves en Cerro Norte, en Montevideo, con una fase de relevamiento. También se prevé aplicarlo en los departamentos de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera.

Concluido el encuentro, Negro dijo en rueda de prensa que en la reunión se abordaron detalles concernientes a la estructura, gobernanza e implementación del plan. Recordó que el gobierno tomó la “decisión política de actuar con premura” en Cerro Norte, y expresó su satisfacción con las tareas llevadas adelante en la zona, a partir de las que se constató un descenso de los homicidios de 30%. Consideró que dicha planificación fue lo que sentó las “condiciones de ingresar con el programa Más Barrio” al Cerro Norte.

Consultado al respecto, reveló que la intención es continuar con localidades que están situadas a lo largo del eje de la ruta 5 hacia el segundo semestre de este año. También dijo que una vez que concluya la primera etapa se pretende trabajar en otros barrios del área metropolitana y el interior del país.

Negro explicó que como parte de ese primer paso, el Ministerio del Interior (MI) desplegará efectivos de diferentes reparticiones de la Policía Nacional, de modo de brindar garantías a los funcionarios encargados del censo. El ministro informó que en primera instancia se desplegarán fuerzas de la Guardia Republicana, a las que se sumarán alrededor de 50 cadetes de la Escuela Nacional de Policía y también efectivos de la Policía Comunitaria, que recolectarán información de los vecinos de la zona, en el marco de las tareas de relevamiento. En ese sentido, valoró que los niveles de despliegue seguramente impliquen un cambio en la dinámica del barrio, ya que es “un territorio bastante acotado”. “Va a ser notorio”, auguró.

Respecto a si la intervención policial que se planea para este jueves puede llevar a un corrimiento de las bandas que operan en el barrio, Negro reconoció que “cualquier movimiento que se haga en materia de seguridad pública tiene repercusión y consecuencia”. Empero, dijo que las tareas de monitoreo e inteligencia que el MI lleva adelante permiten “saber cómo se van a comportar en un futuro”, y que “hasta ahora ese fenómeno no se ha dado”. “Esperamos seguir controlando”, concluyó.

Paseyro: “Esto no es un programa de asentamientos”

En tanto, Paseyro explicó que hay aspectos centrales del programa para la cartera que dirige: entablar una “estrategia integral de llegada al territorio” en zonas donde “no es suficiente la presencia del Estado” y concretar la “simultaneidad de las políticas” de seguridad, convivencia, vivienda e infraestructura, complementadas por un componente participativo, de manera de lograr la “presencia sostenida del Estado”. Por ello, indicó, las acciones durarán “lo que tenga que durar”.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial consideró que las tareas que tendrán lugar este jueves y viernes constituyen “un despliegue importante”, que permitirá “tomar contacto con las familias”, y aclaró que la intención no es fiscalizar. También valoró que el programa “tiene la fortaleza de que viene trabajado”, en tanto fue uno de los compromisos asumidos en campaña por el equipo de trabajo de Yamandú Orsi.

“Acá hay un objetivo que es recuperar el derecho a habitar”, aseveró la ministra, hecho que resumió en “recuperar el disfrute del barrio” y por el que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial va a “aportar con todas las baterías” a su disposición. Así, recordó que la cartera trabajará en recuperar los espacios y las viviendas ya existentes, algo que incluye además la disponibilización de microcréditos para familias interesadas en llevar adelante mejoras. También la apertura de nuevas calles en caso de ser necesario, que reconoció que pueden demandar demoliciones y realojos, aunque aclaró que la intención es que sean en la menor cantidad posible. “Tenemos que entender que esto no es un programa de asentamientos; es un programa de la ciudad formal y la ciudad informal. Por ahí van a ir todas las herramientas”, resumió.