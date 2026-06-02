Lubetkin entregó en el Parlamento el acuerdo Mercosur-EFTA y solicitó que Uruguay sea “el primer país que lo ratifique”

La oposición comparte la voluntad de ratificar el tratado a la brevedad; se prevé que su tratamiento legislativo comience en los próximos días en el Senado a través de la Comisión de Asuntos Internacionales.

Hace casi un año, en Río de Janeiro, el Mercosur suscribió un tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), que está compuesta por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Según destacó la cancillería uruguaya en aquel entonces, se trató de “la primera gran firma” del bloque regional en términos comerciales, antes de la ratificación del tratado con la Unión Europea (UE). Los cuatro países del EFTA no integran la UE, pero involucran a una población de casi 300 millones de personas y acumulan 4,3 billones de dólares de producto interno bruto.

Este lunes, el canciller Mario Lubetkin entregó en el Parlamento la copia del acuerdo entre el Mercosur y el EFTA a la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Carolina Cosse, para dar comienzo al proceso de ratificación del tratado. “Por suerte, nos estamos acostumbrando a las cosas buenas y no solamente a los problemas”, dijo Lubetkin en una rueda de prensa, en referencia a la reciente entrada en vigor del acuerdo con la UE.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que se le trasladó a Cosse el interés de “que seamos nuevamente el primer país que lo ratifique, como fuimos el primer país que ratificó el acuerdo con la Unión Europea”.

Lubetkin destacó que, con estos dos acuerdos, el Mercosur ha “completado algo que es extraordinario, que es que tenemos todo el mercado europeo”. “Representa algo extraordinariamente potente para el Uruguay del futuro, de eso no hay duda: el presente y el futuro”, resaltó.

El canciller explicó que los cuatro países del EFTA “no tienen acuerdo aduanero entre ellos”, por lo que el tratado brinda “un marco general de garantías recíprocas y después se divide por países”. En cuanto a los productos uruguayos que podrían ingresar a esos mercados, señaló que tanto a Liechtenstein como a Suiza “les interesan las frutas, los jugos, los granos y las legumbres”. En el caso de Noruega, mencionó el aceite de oliva, las bebidas, la energía, el biodiésel; y en el de Islandia, principalmente la carne.

A su vez, Lubetkin señaló que para aquellos sectores en los que el impacto del acuerdo con la UE no sea “suficiente” con este tratado habrá “otros mercados, a prácticamente arancel cero, que nos va a permitir acceso”. Mencionó, por ejemplo, el caso de la miel, en la que Uruguay quedó en desventaja circunstancialmente frente a Brasil y Argentina en la distribución de las cuotas de venta a la UE. “Tenemos bases de acuerdo con los países del EFTA en relación con la miel”, agregó.

En noviembre del año pasado, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, había hecho mención a las “oportunidades muy interesantes” que existían para la miel en Suiza, un país que “interesa particularmente” a los apicultores uruguayos por ser un “mercado de alta calidad”. “Actualmente a ese mercado ingresa Argentina por un tema de volumen y también por precio, pero allí la miel uruguaya se posicionaría mucho mejor y al dejar de pagar arancel podría tener un acceso que hoy no tiene en cuanto a la competencia con Argentina”, apuntó la vicecanciller.

En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez compartió la voluntad de que Uruguay sea el primer país en ratificar el acuerdo con el EFTA, aunque apuntó que, a diferencia del acuerdo con la UE, en este caso “no sé si en los demás países va a haber ese estímulo a aprobarlo cuanto antes”.

En principio, se prevé que el acuerdo inicie su tratamiento parlamentario en la Cámara de Senadores. Si bien el tema todavía se debe conversar en el ámbito de la coordinación interpartidaria, Rodríguez señaló que probablemente la próxima semana la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta ya inicie el tratamiento del tratado y convoque a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se espera que el plenario del Senado apruebe el acuerdo a mediados de junio. A priori no se prevé recibir otras delegaciones aparte de la cancillería.