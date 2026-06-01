Lubetkin sobre los resultados de las elecciones en Colombia: “Hay que estar contento con la democracia”

El canciller dijo que el gobierno espera recibir “muchas visitas” oficiales en el segundo semestre; en las próximas semanas, “va a venir una avanzada del Vaticano” para concretar la fecha y la agenda del papa León a Uruguay.

El canciller Mario Lubetkin se refirió este lunes a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en la que avanzaron el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda. “El resultado será el que será”, dijo, al tiempo que valoró que “hay que estar contento con la democracia”.

“Lo que nos tiene que dejar contentos a todos los demócratas de América Latina es que no vivamos en escenarios de golpes y contragolpes, y falta de libertad y democracia”, señaló.

Consultado sobre las protestas contra el gobierno boliviano del presidente Rodrigo Paz, Lubetkin consideró que la situación “es extraordinariamente preocupante”. Señaló que “es muy importante que un país, con todos los problemas y la fragilidad que tiene Bolivia, mantenga estabilidad” y, en ese sentido, “una clave fundamental” es que “todos los actores dialoguen”.

Afirmó que Uruguay ha realizado “mucha” gestión para tratar de destrabar el conflicto en los ámbitos del Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pero “no lo logramos”. “América Latina tiene que ayudar a América Latina”, remarcó Lubetkin y recordó que existen antecedentes, como el Grupo de Río, que fue un mecanismo de consulta y concertación política de la región. “Hay que repetir eso. Están las posibilidades, tenemos que trabajar en esa dirección y Uruguay se posiciona para ayudar en esa dirección”, sostuvo.

Con respecto a la posibilidad de un encuentro entre el presidente Yamandú Orsi y su par de Estados Unidos, Donald Trump, el canciller señaló que todavía no han “cruzado las agendas”. A mediados de mayo, en el Parlamento, Lubetkin había dicho que la reunión “está en [la] agenda” de su cartera y del presidente “hace unos cuantos meses”, y el “único problema es que crucen las agendas del presidente Trump y el presidente Orsi para que se vean”.

Este lunes, explicó que se había pensado que, en el marco de la Copa Mundial –que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá– podría concretarse el encuentro, “pero allí no va a poder ser”, descartó. Sin embargo, señaló que, invitados por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “van a ir la inmensa mayoría de los presidentes de los países que compiten”. Orsi, por ahora, no definió si concurrirá, “pero tiene la invitación de Infantino y el pedido de Infantino de que, junto a Uruguay, su Presidente tiene que estar allí”, dijo el canciller.

Adelantó, además, que el 17 de junio, en Miami, Uruguay organizará “un evento importante de promoción de los productos uruguayos”. En cuanto a la eventual visita a Uruguay del papa León XIV, Lubetkin sostuvo que “va a venir una avanzada del Vaticano en las próximas semanas y ahí vamos a cerrar”. Señaló que el encuentro ha estado confirmado desde que Orsi se reunió con el papa en el Vaticano, en octubre. “La pregunta era cuándo y con qué agenda”, lo cual se pretende confirmar en la visita de los representantes del Vaticano.

Por otro lado, el canciller apuntó que se espera que en el segundo semestre Uruguay reciba “muchas visitas” oficiales, en el marco de las presidencias de organismos regionales que asumirá. En ese sentido, dijo que, “seguramente, uno de los primeros presidentes que venga en los próximos meses será el presidente [José Antonio] Kast de Chile”.